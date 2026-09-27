Stadspartij kritisch op KNVB-plan voor digitale toegang bij FC Groningen: “Welk probleem lossen we hiermee op?”

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Moeten supporters van FC Groningen straks hun identiteitsbewijs scannen om een thuiswedstrijd te bezoeken? Als het aan de KNVB ligt wel, maar de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is kritisch. Raadslid Niels Hilboesen vraagt opheldering van het gemeentebestuur. Hij vreest voor een forse inbreuk op de privacy en vraagt zich af welk probleem hier eigenlijk mee wordt opgelost.

De KNVB wil ‘Persoonlijke Digitale Toegang’ (PDT) de komende jaren stapsgewijs invoeren in het betaalde voetbal. Vanaf het seizoen 2028/2029 moet het systeem verplicht worden. Bij PDT wordt een digitaal toegangsbewijs direct gekoppeld aan de persoonsgegevens van de bezoeker. Daarmee wil de voetbalbond ticketfraude bestrijden en stadionverboden die uit zijn gedeeld beter handhaven.

Privacyzorgen

Onder supporters groeit het verzet tegen de plannen. Ze maken zich grote zorgen over hun privacy, de gevolgen voor een spontaan stadionbezoek en de toegankelijkheid voor mensen zonder smartphone of met beperkte digitale vaardigheden.

Die privacyzorgen zijn niet ongegrond. Uit recent onderzoek en een uitzending van BNNVARA Kassa bleek dat bij het scannen van ID-bewijzen bij andere voetbalclubs soms zelfs burgerservicenummers (BSN) werden uitgelezen. Hoewel leveranciers stellen dat hun systemen aan de AVG-wetgeving voldoen, zetten privacyjuristen vraagtekens bij de wettelijke grondslag van dergelijke controlemaatregelen.

“Welk concreet probleem maakt dit noodzakelijk?”

In schriftelijke vragen aan het college vraagt Hilboesen waarom Groningen mee zou gaan in dit landelijke KNVB-beleid. FC Groningen staat namelijk al bijna 25 jaar bekend om haar eigen ‘Groningse model’: een gastvrije, preventieve aanpak waarin dialoog met supporters centraal staat en alleen de echte kwaadwillenden persoonsgericht worden aangepakt.

“Welk concreet probleem in de Groningse voetbalpraktijk maakt PDT eigenlijk noodzakelijk?”, wil Hilboesen weten. Hij wijst op de opmerkelijke spagaat van de gemeente: op straat geldt bij gemeentelijk cameratoezicht dat de privacy van burgers zo min mogelijk mag worden geschonden en dat maatregelen streng onderbouwd moeten worden. Maar bij het koppelen van de identiteit van alle 22.000 stadionbezoekers aan een digitale bezoekerslijst lijkt die terughoudendheid ineens te vervallen.

Welke rol speelt de gemeente?

Een voetbalstadion is weliswaar geen openbare weg, maar de gemeente Groningen is wel 100% aandeelhouder van Euroborg N.V. (de eigenaar en verhuurder van het stadion). Bovendien heeft de burgemeester een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de openbare orde en veiligheid rondom wedstrijden.

De Stadspartij wil daarom dat de gemeente de boot afhoudt zolang de noodzaak niet is bewezen. Hilboesen eist dat het college de privacy-impact van PDT bij FC Groningen eerst onafhankelijk laat toetsen voordat de gemeente eventuele medewerking verleent. Ook wil hij dat de supportersverenigingen een volwaardige stem krijgen in de discussie en dat de gemeenteraad vooraf wordt geïnformeerd over besluiten.

Schriftelijke vragen worden doorgaans binnen enkele weken beantwoord.