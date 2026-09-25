Stadhuis blij met effect gratis bieb-abonnement voor jongeren: 900 aanmeldingen in 2,5 maand

Forumbibliotheek De Wijert - Foto: Joris van Tweel

Meer dan negenhonderd jongeren in de gemeente Groningen hebben sinds 1 juli een gratis bibliotheekabonnement afgesloten. Volgens het gemeentebestuur laat dat zien dat de maatregel duidelijk voorziet in een behoefte.

Met het abonnement kunnen jongeren maximaal 25 titels lenen (zonder boetes), vijf reserveringen plaatsen en dagelijks twee uur gebruikmaken van internet in een Forum-bibliotheek. Ook krijgen ze gratis toegang tot buitenlandse kranten en tijdschriften, kunnen ze onbeperkt strips lezen en online cursussen en trainingen volgen.

De grote instroom op het gratis jongerenabonnement laat volgens wethouders Bosma (cultuur) en Bloemhoff (onderwijs) duidelijk zien dat er behoefte is aan de bieb en dat het wegnemen van een ‘financiële drempel’ onder jongeren hen ook de deur in krijgt. De wethouders schrijven aan de gemeenteraad: “Met deze maatregel vergroten we hun toegang tot kennis, ontwikkeling en culturele activiteiten. Dat vinden we belangrijk, omdat dit kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, leesvaardigheid, gelijke kansen en een actieve deelname aan de samenleving.”

Het gratis lidmaatschap, onderdeel van het bredere programma ‘Lezen is Goud’ om de leesvaardigheid onder jongeren in de gemeente de komende jaren gestaag op te krikken, geldt voor inwoners tot en met 27 jaar. Het nieuwe abonnement is ook onderdeel van de nieuwe wettelijke zorgplicht voor bibliotheken waaraan Groningen moet voldoen.

Om die reden zijn ook vrijwel alle locaties van de Forum-bibliotheken inmiddels op zaterdag geopend. Alleen de vestiging in Vinkhuizen, nog niet: deze locatie wordt vanaf oktober verbouwd en krijgt daarna ruimere openingstijden. De bibliotheekcollectie wordt daarnaast uitgebreid met nieuwe en populaire titels. Daarmee willen Forum Groningen en de gemeente inspelen op de groei van het aantal leden en de vraag naar actuele boeken.