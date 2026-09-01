Sportaccommodaties klaar voor nieuw seizoen: “Nieuwe vloeren in sporthallen en betere akoestiek in ijshal”

Foto: Rieks Oijnhausen

Nieuwe vloeren in de sporthallen, een verbeterde akoestiek in de ijshal van Kardinge en diverse gerenoveerde voetbalvelden. Sport050 heeft afgelopen zomer niet stilgezeten en meldt dat alle accommodaties klaarstaan voor het nieuwe sportseizoen.

Waar de eerste sporten inmiddels alweer aan de competitie zijn begonnen, volgen de overige verenigingen de komende weken. Tijdens de zomervakantie lag de sport vrijwel overal stil: voor Sport050 het ideale moment om grootschalig onderhoud uit te voeren. “Zo hebben we nieuwe vloeren gelegd in onder meer de sporthallen in Vinkhuizen en Lewenborg en in de Tiggelhal in Ten Boer”, laat Sport050 weten. “Alle belijning staat er weer strak op.”

Nieuw geluid op Kardinge

Ook het geluid in de ijshal van Kardinge is aangepakt. Sport050 spreekt van een ‘uitdagend project’. Het startschot bij schaatswedstrijden was door de akoestiek namelijk niet overal op exact hetzelfde moment te horen. Door akoestische aanpassingen is dat probleem nu verholpen.

“Daarnaast hebben we diverse voetbalvelden gerenoveerd of voorzien van nieuw kunstgras. Ook alle materialen op de velden en in de hallen zijn gecontroleerd en waar nodig vernieuwd: van ballen tot bokken en van netten tot kasten. Alles is geïnspecteerd, gekeurd of vervangen.”

Teamleider accommodaties Erik kijkt tevreden terug op de periode: “Het ziet er allemaal weer fris uit. Onze medewerkers doen veel onzichtbaar werk en staan het hele jaar door klaar om te zorgen dat het licht brandt, de douches warm zijn en storingen direct worden gefikst.”