Spoorwerkzaamheden Friesestraatweg in volle gang (foto’s)

Foto: Albert van den Berg

Er wordt sinds vrijdagavond laat druk gewerkt aan het spoor bij de Friesestraatweg. Onder meer de rails op de spoorbrug over het Reitdiep worden dit weekend vervangen.

Met groot materieel worden de spoorstaven verwijderd, maar worden ook de dwarsliggers en de ballast vervangen. Vanwege de werkzaamheden is de spoorwegovergang aan de Friesestraatweg het hele weekend afgesloten. De klus is vrijdagavond rond 23.00 uur begonnen en duurt uiterlijk tot maandagochtend 05.00 uur.

Omleidingsroutes

Vanwege de afsluiting geldt er een omleidingsroute voor het wegverkeer. Automobilisten worden omgeleid via de Westelijke Ringweg en het Hoendiep. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de route via de Herman Colleniusstraat en het Jaagpad, of omrijden via de Herman Colleniusstraat, de Prinsesseweg en de Zonnelaan.

De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het treinverkeer. Dit weekend rijden er geen treinen van en naar het Hoofdstation richting Delfzijl en de Eemshaven. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in. Dat geldt ook voor het traject tussen Groningen en Zuidhorn: op dit baanvak rijden ook geen treinen, maar worden vervangende bussen ingezet.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De spoorwegovergang Friesestraatweg is afgesloten. Foto: Albert van den Berg Foto: Albert van den Berg

Voorbode van groter project

Het werk aan het spoor bij het Reitdiep is het begin van een groter vernieuwingsproject van de spoorinfrastructuur in de stad. In oktober zal de spoorwegovergang aan de Friesestraatweg opnieuw meerdere weken afgesloten zijn. In een latere fase worden ook de spoorwegovergang bij de Peizerweg en het spoorviaduct aan de Prinsesseweg grondig aangepakt.