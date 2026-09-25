Spoorwegovergang Friesestraatweg vanaf vrijdagavond weekend lang dicht voor alle verkeer

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De spoorwegovergang aan de Friesestraatweg in Groningen is komend weekend dicht voor al het verkeer. ProRail werkt dan aan het spoor. De afsluiting begint deze vrijdagavond 23.00 uur en duurt tot komende maandagochtend 05.00 uur.

Ook de spoorbrug over het Reitdiep gaat komend weekend dicht. Auto’s kunnen omrijden via de westelijke ringweg (N370) en het Hoendiep. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Herman Colleniusstraat en het Jaagpad. Een andere route loopt via de Herman Colleniusstraat, de Prinsessenweg en de Zonnelaan.

Door de werkzaamheden rijden dit weekend ook geen treinen tussen Groningen en Eemshaven, Delfzijl en Zuidhorn. Arriva zet bussen in op deze treintrajecten.

Het werk van komend weekend is een begin van een vernieuwingsproject van het spoor vanaf het Hoofdstation in noordelijke richting. Spoorstaven, bielzen en spoorgrind worden vervangen en de overwegen bij de Friesestraatweg, de Peizerweg en het spoorviaduct bij de Prinsesseweg worden opgeknapt en vernieuwd. Een deel van het werk gebeurt ’s nachts. Vanaf half oktober gaat de spoorwegovergang bij de Friesestraatweg daarom opnieuw meerdere weken dicht voor autoverkeer.