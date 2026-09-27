SP wil zoeken naar alternatieve financiering voor WK Wielrennen 2034: “Nij Begun is ereschuld, geen pot voor prestigeprojecten”

De SP-fractie in Provinciale Staten wil onderzoeken of het WK Wielrennen, dat in 2034 naar Groningen en Drenthe komt, op een andere manier gefinancierd kan worden dan met Nij Begun-gelden. Dat heeft Statenlid Agnes Bakker dit weekend laten weten in het OOG-radioprogramma Goedemorgen Groningen.

In Canada werd afgelopen week besloten dat het WK Wielrennen in 2034 aan Groningen en Drenthe is toegewezen. Waar voorstanders jubelen over de komst van het topsportevenement, reageert de SP kritisch.

“Als fractie kunnen wij het enthousiasme over de komst van het WK Wielrennen niet delen”, vertelt Bakker. “En voor de duidelijkheid: we zijn niet tegen het evenement zelf, maar we hebben er grote moeite mee hoe het gefinancierd gaat worden. Het wordt namelijk betaald uit de Nij Begun-gelden. Wij zijn het er absoluut niet mee eens dat het geld dat bedoeld is voor het herstel van de provincie op deze manier wordt benut.”

“Eerst herstel, dan pas feest”

De gelden uit Nij Begun zijn door de Rijksoverheid beschikbaar gesteld als ereschuld na de gaswinning, bedoeld voor herstel, versterking en de toekomstbestendigheid van Groningen en Noord-Drenthe. Waar voorstanders stellen dat het WK economische kansen biedt, zet Bakker daar grote vraagtekens bij: “Met die woorden kun je het mooi verkopen, maar is het ook echt zo? Op dit moment gaat er ontzettend veel tijd, aandacht en energie naar een sportevenement dat pas over acht jaar plaatsvindt. Ondertussen zitten heel veel inwoners in onze provincie nog dag in, dag uit in de ellende als gevolg van de gaswinning en de schade die daardoor aan hun woningen of gebouwen is ontstaan. Wat ons betreft zou alle energie naar deze mensen moeten gaan.”

Volgens het Statenlid zijn er in de regio genoeg andere acute problemen die om geld en aandacht vragen: “Op het gebied van economie en leefbaarheid hebben we genoeg te doen. Neem zwembad De Hardenberg in Finsterwolde. Inwoners hebben alle zeilen moeten bijzetten om het zwembad te behouden en runnen dit nu zelf omdat het ons als overheid niet lukt. Maar ondertussen halen we wel voor tientallen miljoenen een WK Wielrennen naar de provincie. Wij vinden dat dit niet de manier is om de economie vooruit te helpen. Bovendien vragen wij ons af of die geplande 29 miljoen euro over acht jaar wel voldoende zal zijn, of dat er straks nog meer geld bij moet.”

Twijfels bij economische impuls

Ook over de vermeende economische winst van het evenement is Bakker sceptisch. “Als je luistert naar hoogleraren economie, dan wordt er ernstig getwijfeld of een dergelijk evenement wel zorgt voor een duurzame impuls. In de provincie hebben we grote vraagstukken. Wat hebben we aan een WK als je ziet dat in Oost-Groningen de economie en de welvaart er niet door toenemen? Uiteindelijk blijft dit een prestigeproject van bestuurders.”

Bakker hekelt bovendien de gang van zaken rondom de besluitvorming: “In 2018 is ook al geprobeerd om het WK naar Groningen te halen, wat toen mislukte. Nu wordt het alsnog verzilverd door bestuurders, terwijl inwoners er niets over hebben kunnen zeggen en wij als Statenleden pas heel laat zijn geïnformeerd. Daarom ga ik de komende tijd onderzoeken hoe we dit evenement op een andere manier kunnen bekostigen dan uit de Nij Begun-pot.”

Wat de SP betreft moet de focus onverminderd op de schadeafhandeling en de versterking blijven liggen. “Daar is het ereschuldgeld voor bedoeld. De agenda voor herstel moet op één staan.” Kansen om het besluit nu nog terug te draaien ziet Bakker niet direct, maar de politica heeft wel een helder uitgangspunt: “Misschien moeten we het omdraaiend formuleren: laten we afspreken dat in 2034 de volledige versterking en schadeafhandeling echt is afgerond. Zodat iedereen in de provincie dan ook de tijd en de ruimte heeft om zonder buikpijn dit feestje te kunnen vieren.”

Luister hieronder naar Bakker die te gast was in het radioprogramma ‘Goedemorgen Groningen’: