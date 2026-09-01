SP vreest dat senioren tussen wal en schip gaan vallen bij komst Meedoen Pas in het OV

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De SP-fractie in de Provinciale Staten noemt de komst van de Meedoen Pas in het openbaar vervoer een goede stap. Toch maakt de partij zich zorgen dat ouderen straks tussen wal en schip gaan vallen.

Twee maanden geleden maakte samenwerkingsverband DOVA bekend dat het openbaar vervoer vanaf 1 januari 2027 landelijk gratis wordt voor kinderen van vier tot en met elf jaar, mits zij onder begeleiding reizen van een betalende passagier.

Daar staat tegenover dat de landelijke leeftijdskorting voor 65-plussers in bus, tram en metro vanaf dezelfde datum wordt geschrapt. Op dit moment hebben senioren recht op wettelijk vastgelegde leeftijdskorting van 34 procent via hun persoonlijke OV-chipkaart of OVpay.

De SP in de Provinciale Staten is daar niet blij mee. Statenlid Agnes Bakker liet vorige maand weten: “Wij zijn erg blij dat kinderen straks gratis met de bus kunnen reizen. Maar deze nieuwe regeling moet erbij komen en mag niet ten koste gaan van de senioren. Met het verdwijnen van de korting hebben straks landelijk 3,8 miljoen mensen niet langer recht op deze reductie. De staatssecretaris zegt wel ‘jong geleerd is oud gedaan’, maar als ouderen straks het OV nauwelijks meer kunnen betalen, wordt het eerder: ‘jong geleerd, oud gepakt’.”

Meedoen Pas voor lage inkomens

De uitspraken waren voor de SP aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het provinciebestuur. Gedeputeerde Staten laten echter weten vast te houden aan het schrappen van de seniorenkorting. In plaats daarvan komt er een regeling voor inwoners met een laag inkomen, ongeacht hun leeftijd: de Meedoen Pas. Binnen dit initiatief werkt de provincie Groningen samen met de provincie Drenthe, het OV-bureau, Arriva en de gemeenten. Met de pas kunnen inwoners met een kleine beurs gratis reizen. De regeling is daarmee ook bedoeld voor minder draagkrachtige senioren, wat volgens de provincie eerlijker is dan een generieke korting voor álle 65-plussers.

Bakker laat in een reactie op dat besluit weten de Meedoen Pas een goede tussenstap te vinden, al blijft haar partij streven naar volledig gratis openbaar vervoer voor iedereen. Toch heeft ze twijfels over de praktische uitvoering. “Mijn zorg is of ouderen niet alsnog tussen wal en schip vallen. Waar leg je precies de grens bij een laag inkomen? Dat hangt helemaal af van de inrichting van het product en wie er exact recht op heeft. Die uitwerking ken ik nog niet. Stel dat iemand net iets meer verdient dan het minimuminkomen, dan heeft diegene mogelijk niets aan de Meedoen Pas en betaalt die alsnog het volle pond.”

Versnippering per regio

De Meedoen Pas bestaat op dit moment al in de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta. Bakker is benieuwd naar de financiële bijdrage van de provincie: “Nu betalen de twee gemeenten de pas zelf. Als je een uniforme, provinciedekkende regeling wilt, zul je daar als provincie zelf aan moeten bijdragen. Verder vind ik het absurd dat er op OV-gebied allerlei verschillende regelingen gelden per regio. Het maakt straks dus uit waar je woont of je als oudere wel of niet goedkoper met het OV kunt reizen.”