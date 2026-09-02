SP start meldpunt voor klachten over verhuurder Holland2Stay

Foto: Joris van Tweel

De SP is een meldpunt gestart voor huurders van Holland2Stay. De partij kreeg na Kamervragen over de verhuurder veel klachten binnen en wil onderzoeken hoe groot de problemen zijn.

Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman stelde eerder dit jaar nog vragen aan minister Boekholt-O’Sullivan over Holland2Stay en kreeg daarna opnieuw een hausse aan klachten binnen: hoge huren en servicekosten, slechte communicatie, kapotte liften, gebreken aan woningen en grote hitte.

Beckerman en haar fractie zijn daarom een meldpunt voor huurders begonnen: “Ik ben geschrokken van de klachten die we kregen via de mail, daarom willen we verder onderzoek doen naar deze verhuurder. Samen met huurders willen we misstanden graag aanpakken, daarom onderzoeken we nu hoe groot de problemen zijn.”

Jarenlange stroom aan klachten Stad en andere studentensteden

De verhuurder kwam de afgelopen jaren vaker onder vuur te liggen. In Groningen werd twee jaar geleden duidelijk dat er verboden bemiddelingskosten werden gevraagd voor het complex van Holland2Stay aan de Oostersingel. De huurders van dit complex trokken toen ook aan de bel over onder meer daklozenoverlast, gestolen fietsen, bedreigingen en potloodventers in het gebouw. Uit het complex met studio’s aan de Grote Beerstraat werd vorig jaar nog stierlijk geklaagd over overlast door een pakketpunt, kapotte deuren, verwarde personen en andere ongewenste gasten en geld voor huurders dat maandenlang achtergehouden zou zijn.

Ook in andere steden wordt steen en been geklaagd over Holland2Stay, dat binnenkort Codomo gaat heten. Het bedrijf verhuurt ruim 14.500 woningen in meer dan 25 gemeenten, vooral aan internationale studenten en expats. Vijf jaar geleden kregen de oprichters nog een taakstraf vanwege gesjoemel met tijdelijke huurcontracten in Den Bosch. Begin dit jaar kreeg een voormalig student in Eindhoven bovendien een rekening van ruim 12.000 euro van Holland2Stay na een bedwantsenplaag in zijn studentenflat.

Anoniem klacht indienen bij meldpunt

Huurders van Holland2Stay met klachten kunnen via dit meldpunt meedoen aan het onderzoek. Beckerman: “Dat kan ook anoniem. Iedereen heeft recht op een goed en betaalbaar thuis en dit soort misstanden moet worden aangepakt.”