SP oppert extra verlichting achter Hoofdstation om gevoel van onveiligheid tegen te gaan

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Hoewel het busstation al in gebruik is, wordt in het gebied achter het station nog steeds gewerkt aan de verbouwing. Omdat nog niet alles af is, voelt de omgeving vooral in de avond en nacht nogal verlaten en onguur aan. Dat ziet ook de SP-fractie in de gemeenteraad, die het probleem woensdag aankaart in het Stadhuis.

De partij wil van het college weten of de signalen over de onveiligheid bekend zijn en wat de gemeente op korte termijn kan doen, vertelt SP-fractievoorzitter Hans de Waard: “Dat mensen zich onveilig voelen bij een van de belangrijkste knooppunten van Groningen, is niet de bedoeling. Juist als je ’s avonds laat uit de trein of bus komt, moet je veilig naar huis kunnen lopen of fietsen. Als het donker en verlaten is, kan dat een behoorlijk onprettig gevoel geven.”

Volgens de SP duren de werkzaamheden nog langere tijd. De partij vindt daarom dat de gemeente moet kijken welke maatregelen mogelijk zijn. De SP denkt onder meer aan extra of tijdelijke verlichting. Ook zouden routes rond het station beter zichtbaar en overzichtelijker kunnen worden gemaakt, besluit De Waard: “We moeten niet accepteren dat mensen zich in de tussentijd onveilig voelen. Soms kunnen relatief eenvoudige maatregelen, zoals betere verlichting, al een groot verschil maken. We hopen daarom dat de gemeente snel kijkt wat hier mogelijk is.”