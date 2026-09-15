SP-jongeren protesteren woensdag bij provinciehuis tegen defensieplannen in Groningen

Foto: Joris van Tweel

De Groningse afdeling van de SP Jongeren voert woensdagochtend actie bij het provinciehuis in Groningen, uit protest tegen de plannen van de provincie om Defensie meer ruimte te bieden.

Na het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt (wat in Groningen dus een dag na Prinsjesdag plaatsvindt) vergaderen de Provinciale Staten over de zogenoemde Groningse Agenda voor Defensie. Daarmee wil het provinciebestuur het leger (dat op zoek is naar uitbreiding) naar onze provincie krijgen, omdat daarmee ook investeringen volgen die tot werkgelegenheid zouden moeten leiden. De provincie wijst daarbij onder meer naar de Eemshaven, een munitieopslag in het Westerkwartier, hergebruik van het voormalige NAVO-depot bij Ter Apel en de sterk vertegenwoordigde onderwijssector in Groningen.

Begin juli stelde commissaris van de Koning René Paas daarover: ‘Wij doen Groningen niet in de uitverkoop, maar in de aanbieding’. Die uitspraak nemen de SP-jongeren woensdagochtend ter harte, door een makelaarsbord bij de ingang van het provinciehuis neer te zetten. “Groningen moet niet buigen voor de wil van Defensie”, vertelt Ian Vrijs over de actie. “Ook omdat de dreiging van oorlog nu groter is dan ooit. Ik wil geen bom op mijn provincie, omdat we hiermee zo’n aantrekkelijk doelwit worden.”

De SP Jongeren vinden daarnaast dat Groningen niet akkoord moet gaan met de toewijzing van geld uit Nij Begun aan projecten die direct of indirect bijdragen aan de ambities van Defensie in Groningen. Dat geld is alleen bedoeld voor compensatie van de gevolgen van de gaswinning, stellen de SP-jongeren. De jongeren willen daarom dat Provinciale Staten de Groningse Agenda voor Defensie intrekken, geen Nij Begun-geld gebruiken en Groningse scholen en jongeren niet inzetten voor de werving van Defensie.