SP en PVV kritisch op Nij Begun-miljoenen voor WK Wielrennen

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De SP in Provinciale Staten en de PVV in de Groningse gemeenteraad zijn kritisch over de twintig miljoen euro uit Nij Begun die beschikbaar komt voor het WK Wielrennen 2032. Beide partijen vragen zich af waarom dit geld zonder voorafgaande betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging voor het evenement wordt gereserveerd.

De twintig miljoen euro komt uit het startkapitaal van de Economische Agenda van Nij Begun. Hoewel het besluit om het geld beschikbaar te stellen werd genomen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (na positieve adviezen van de Stuurgroep Economische Agenda en het bestuur van Nationaal Programma Groningen), vraagt SP-Statenlid Agnes Bakker zich af waarom de Provinciale Staten niet vooraf bij de keuze zijn betrokken.

De partij wijst erop dat eerdere pogingen om het WK Wielrennen naar Groningen te halen niet breed werden gesteund. Ook vraagt de SP of het organiseren van een WK Wielrennen past bij de oorspronkelijke bedoeling van de Economische Agenda en de zogenoemde ereschuld van Nij Begun.

‘Structureel economie versterken, geen eenmalig topsportevenement’

De PVV is stelliger en vindt dat Nij Begun bedoeld is voor het structureel versterken van Groningen en Noord-Drenthe, niet voor een eenmalig internationaal topsportevenement. Fractievoorzitter Kelly Blauw vindt het vreemd dat de beslissing om de miljoenen uit te geven aan het WK-bid niet is besproken binnen het ‘Perspectief Nij Begun’, het bestuursorgaan waarin alle overheden uit de bevingsregio samenwerken. Ook de gemeenteraad van Groningen is niet vooraf geïnformeerd.

Zowel de SP als de PVV wil weten welke andere mogelijkheden voor het geld zijn overwogen. Ook vragen ze het provinciebestuur en gemeentebestuur welke resultaten het WK moet opleveren en hoe wordt vastgesteld of die resultaten daadwerkelijk worden bereikt. De SP vraagt daarnaast om inzicht in het resterende startkapitaal van de Economische Agenda, inclusief eerder bestede en toegezegde bedragen.

UCI moet nog beslissen

De twintig miljoen euro maakt de komst van het WK naar Groningen nog niet zeker. Het wachten is nu op de definitieve besluitvorming door de internationale wielerbond UCI (Union Cycliste Internationale). Tijdens het WK Wielrennen in Montréal presenteert een delegatie uit Noord-Nederland op 22 september het Nederlandse voorstel aan het bestuur van de UCI. Een dag later maakt de UCI bekend welke kandidaat het WK Wielrennen mag organiseren.