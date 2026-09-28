Skatepark De Paardenbak officieel geopend in Stadspark

Foto: Rick van der Velde

Het was al sinds vorige week toegankelijk voor skaters, maar vrijdagmiddag werd Skatepark De Paardenbak in het Stadspark officieel geopend door wethouder Jalt de Haan.

Het skatepark aan de Concourslaan bestaat nu uit twee delen. Het eerste deel opende drie jaar geleden al. De uitbreiding liet langer op zich wachten. Het skatepark ligt op een voormalige parkeerplaats. Daarom moest eerst een andere parkeerplek worden aangewezen.

Met het tweede deel hebben skaters nu 1500 vierkante meter ruimte. De uitbreiding heeft onder meer een bowl, een diepe kom. Het nieuwe deel geeft skaters meer ruimte om trucs te doen. Daardoor hoeven ze minder op elkaar te wachten.