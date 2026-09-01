Sint Annen maakt zich op voor zesde editie Meulnpop: “Het is echt een happening”

Eens in de twee jaar wordt bij het dorpshuis Meulnpop gehouden. Foto: ingezonden

Sint Annen bereidt zich voor op de zesde editie van Meulnpop. Pieter de Kam vertelt dat het muziekevenement een grote happening is voor het dorp.

Pieter, hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat heel goed, de voorbereidingen zijn in volle gang. Verreweg het meeste is natuurlijk al geregeld. Komende vrijdag beginnen we met opbouwen en zaterdag vindt het evenement plaats. Nu is het een kwestie van hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. Voor de duidelijkheid: ik ben niet de enige kartrekker; Meulnpop wordt mogelijk gemaakt door een hechte groep vrijwilligers die samen de schouders eronder zet.”

Jullie hebben inmiddels al een behoorlijke geschiedenis opgebouwd, toch?

“We zijn in 2014 begonnen met Meulnpop. Het evenement wordt om de twee jaar gehouden, want zoiets jaarlijks organiseren is voor een klein dorp als Sint Annen een te grote belasting. Inmiddels zijn we toe aan de zesde editie. Twee jaar geleden vierden we ons vijfde lustrum. Voor de snelle rekenaars: eigenlijk had dit de zevende editie moeten zijn, maar door de coronamaatregelen kon één editie niet doorgaan.”

Hoe belangrijk is dit evenement voor het dorp?

“De Meuln is het dorpshuis waar van alles georganiseerd wordt. Zelf noemen we het de huiskamer van het dorp. In de zomervakantie staan de activiteiten op een laag pitje, maar buiten de zomer om kun je er bijvoorbeeld elke zaterdag vanaf 17.00 uur terecht voor een drankje. Het is een echte ontmoetingsplek. Meulnpop is voor het dorp een grote happening, die we mede dankzij onze sponsoren kunnen realiseren. Zoiets kost geld, maar ook voor deze editie is dat allemaal weer goed geregeld.”

Merk je dat Meulnpop echt leeft onder de inwoners?

“Ja, absoluut. In de dorpsapp werden een paar maanden geleden al de eerste berichten uitgewisseld over het festival. Het leeft dus best wel.”

Als we naar het programma kijken: wat kunnen bezoekers verwachten?

“Het is een kleinschalig festival waar verschillende genres aan bod komen: van rock-‘n-roll en reggae tot Keltische folkrock. Het programma wordt zaterdag afgetrapt door GreenDogs. Daarna volgen optredens van Magnolia Breeze, Timo de Jong en Frutti Tutti. We sluiten de avond af met BOEMBAST!. Daarnaast vinden er rond de molen activiteiten plaats voor kinderen, zoals schminken, een springkussen en is er een graffitiworkshop.”

Moet er veel opgebouwd worden rond de voormalige molen?

“Twee jaar geleden hadden we zelf een podium gebouwd. Daarvan zeiden we dit jaar: dat doen we niet weer. Zoiets kost ontzettend veel tijd en je hebt te maken met strenge veiligheidseisen. Daarom hebben we dit keer een podium gehuurd. Het voordeel is dat dit heel snel staat. De catering doen we wel helemaal zelf, dus er moet natuurlijk alsnog genoeg opgebouwd worden.”

Is het evenement vooral bedoeld voor inwoners van Sint Annen zelf?

“In de basis wel. Een evenement als dit is ontzettend goed voor de cohesie en de sfeer in het dorp. Maar inwoners uit Ten Boer, Thesinge of de stad Groningen zijn van harte welkom. Doorgaans ontvangen we enkele honderden bezoekers over de hele dag, waarbij we merken dat mensen er bijvoorbeeld in de middaguren zijn en dan weer naar huis gaan. Of juist in de avonduren komen. Op piekmomenten zijn er zo’n tweehonderd mensen tegelijk op het terrein. Het is een gemoedelijk, kleinschalig festival dat voor onze gemeenschap erg waardevol is.”