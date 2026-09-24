Schuitendiep drie dagen afgesloten vanwege werkzaamheden

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Een deel van het Schuitendiep is volgende week drie dagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Sint Jansbrug en de Poelebrug, aan de kant van de binnenstad.

De afsluiting geldt op dinsdag 29 september, woensdag 30 september en donderdag 1 oktober van 07.00 tot 17.00 uur. De weg gaat dicht vanwege werkzaamheden aan de Sint Jansbrug. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.

Verkeer richting de ringweg wordt omgeleid via het Boterdiep en de Bedumerweg. Lokaal verkeer kan omrijden via de W.A. Scholtenstraat, Oostersingel en het Damsterdiep.

Bussen richting het zuiden rijden tijdelijk via de Oostersingel en het Damsterdiep naar het Gedempte Kattendiep. De bushalte Sint Jansbrug bij het provinciehuis vervalt tijdens de werkzaamheden.