Schoolreis Werkman Stadslyceum naar Praag voortijdig beëindigd

Werkmancollege. Beeld: Google Streetview

Zo’n 150 vwo-leerlingen van het H.N. Werkman Stadslyceum aan de Nieuwe Sint Jansstraat moeten hun schoolreis naar Praag eerder afbreken. Bijna de helft van hen had zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden.

De leerlingen uit de vijfde klas van het vwo waren sinds begin deze week in de Tsjechische hoofdstad voor een programma met culturele en sociale activiteiten. Wel waren er diverse afspraken gemaakt: ze zouden geen alcohol drinken en niet na middernacht uit hun hostel weggaan. Wie zich daar niet aan hield zou naar huis gestuurd worden.

Van de 150 leerlingen hielden 72 zich niet aan de afspraken. Docenten merkten dat ze ’s nachts naar buiten gingen en/of alcohol dronken. De leiding heeft daarop besloten om donderdagochtend met alle 150 leerlingen weer terug te gaan naar Groningen.

De woordvoerder van Onderwijs Organisatie Groningen meldt aan het Dagblad van het Noorden dat de betrokken leerlingen inzien dat zij te ver zijn gegaan. Zij hebben inmiddels excuses aangeboden, maar de school gaat later deze week nog met hen in gesprek over hun gedrag. Openbaar Onderwijs Groningen heeft aan OOG het verhaal bevestigd.