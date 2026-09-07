Scholtenskoepel aan Hereweg zoekt nieuwe huurder

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Wie een apart kantoor wil voor zijn of haar bedrijf, heeft vanaf 1 december de kans in Stad. De monumentale Scholtenskoepel aan de Hereweg in Groningen staat te huur.

De koepel werd in 1979 gerestaureerd. Sindsdien wordt het gebouw gebruikt als kantoorruimte. De afgelopen jaren zat er een ict-bedrijf in. Voor het pand aan de Hereweg 20 wordt 47.500 euro per jaar gevraagd.

De theekoepel werd in 1868 ontworpen door architect Jan Maris in opdracht van industrieel Willem Albert Scholten. Het gebouw kwam in 1869 tot stand. De koepel staat in eclectische stijl, met barokke elementen, aan de oostzijde van de Hereweg. In de nissen staan beelden van de vier seizoenen. Het beeld van de lente ontbreekt. Boven op de koepel staat een verguld beeld van Mercurius, als symbool voor de handel.

Na het overlijden van Scholten in 1892 werd de koepel verkocht. De gemeente Groningen kocht het gebouw in 1958. Het plan was om de koepel uiteindelijk te slopen voor de verbreding van het viaduct. Dat gebeurde niet en de Scholtenskoepel is nadien aangewezen als rijksmonument.