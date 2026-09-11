Rutger uit Stad (20) is sinds zaterdag Nederlands jeugdkampioen snooker

Rutger Pragt in actie op het NK - Foto: Bram Downes

De in Groningen woonachtige Rutger Pragt (20) heeft zaterdag in Schijndel het Nederlands kampioenschap snooker voor spelers onder 21 jaar gewonnen. Een opvallende prestatie, want voor de student Geschiedenis aan de RUG was het zijn eerste officiële snookertoernooi.

Pragt nam het in Schijndel op tegen acht andere spelers. Met 49 punten noteerde Pragt de hoogste break van de dag. In de halve finale kwam Pragt eerst met 2-1 achter, maar draaide de wedstrijd om en won met 3-2. In de finale speelde Pragt tegen Kyran Van Hove-Speltincx, de Nederlands kampioen onder 18 van de afgelopen twee jaar. Die veegde Pragt van tafel met 3-0, onder meer met een break van 36 punten.

Pragt is één van de vier spelers van Snookervereniging Groningen die meededen aan het NK onder-21. Volgens de club is de sport in trek onder jongere spelers, met een groeiende jeugdgroep binnen de vereniging met zo’n dertien spelers onder de 21 jaar. De titel van Pragt is de tweede Nederlandse jeugdtitel die dit seizoen naar Groningen gaat. In juni won Gerjon Weening (12) het Nederlands kampioenschap onder 14 jaar.