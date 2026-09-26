Ruime zege voor FC Groningen Vrouwen in Den Haag: 0-4 winst op ADO

Foto Andor Heij. Atty Eelkema trainer vrouwen FC Groningen.

De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdagavond met ruime cijfers gewonnen in Den Haag. Op sportpark De Aftrap werd Jong ADO Den Haag met 0-4 aan de kant gezet.

De Groningse vrouwen kenden een absolute droomstart. Al in de derde minuut was het raak: de 25-jarige middenvelder Lisanne Dik wist het net te vinden en zette de FC op voorsprong. Amper een minuut later sloeg Groningen opnieuw toe via Nonna de Vries, die de 0-2 binnenschoot. In het restant van de eerste helft werd er vervolgens niet meer gescoord.

De tweede helft begon met een vergelijkbare bliksemstart. Binnen een minuut na de hervatting lag de bal alweer in het net; opnieuw was het De Vries die scoorde en daarmee haar tweede van de avond maakte. In de 50e minuut bouwde FC Groningen de voorsprong uit naar een zeer comfortabele 0-4. Na een overtreding in het strafschopgebied wees de scheidsrechter resoluut naar de penaltystip, waarna Minke Lalkens vanaf elf meter feilloos binnenschoot in de linkerbovenhoek. Dat bleek ook direct de eindstand.

Door de overtuigende overwinning heeft FC Groningen nu de volle 15 punten uit vijf wedstrijden. Het elftal blijft daarmee koploper in de Tweede Divisie A. Volgende week wacht een mooie affiche: dan spelen de FC Groningen-vrouwen de Derby van het Noorden tegen Jong SC Heerenveen.