Ruim zeven meter vis gevangen bij strijd om Arend Roggenbokaal: “Arend wordt nog altijd gemist” (foto’s)

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In de Groningse diepen werd zondagochtend volop gestreden om de Arend Roggenbokaal. Frank Boonstra vertelt dat er aan de tweejaarlijkse viswedstrijd negentien personen deelnamen die in totaal zeven meter vis hebben gevangen.

Frank, hoe is het gegaan?

“Het was een feestje. We hebben het vanochtend ontzettend getroffen met de mooie en goede weersomstandigheden. Rond 08.00 uur verzamelde iedereen zich bij café De Kleine Oosterpoort aan de Meeuwerderweg. Lucy stelt het café altijd beschikbaar voor deze wedstrijd en zorgt op deze dag goed voor ons. Om 08.30 uur begon de wedstrijd, waarna iedereen een plek zocht om zoveel mogelijk vis binnen te halen. De wedstrijd duurde tot 13.00 uur. Daarna ging iedereen terug naar het café waar soep klaar stond. Daarna was het tijd om de resultaten bekend te maken.”

Bij de wedstrijd is het toegestaan dat er op verschillende locaties gevist kan worden, hè?

“Dat klopt. De negentien deelnemers gaan niet op een kluitje bij elkaar staan. Er wordt bijvoorbeeld gevist bij het Winschoterdiep, maar ook bij de Griffebrug en ook op een locatie wat meer richting de Euroborg. En misschien goed om te vertellen is dat we weliswaar vis vangen, maar deze vissen worden allemaal weer teruggezet in het water. Ze worden gevangen, de lengte wordt vervolgens gemeten en vervolgens worden ze weer voorzichtig te water gelaten.”

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Is er veel vis gevangen?

“Absoluut. Er was veel vis aanwezig. Deze wedstrijd wordt twee keer per jaar gehouden. In maart zien we dat de vangst vaak wat minder is. Maar nu was er veel vis aanwezig, wellicht ook mede veroorzaakt door het warme en goede weer van de afgelopen periode. Als we alles bij elkaar optellen, dan komen we tot ruim zeven meter vis. Toby wist de meeste vis te vangen: 1.086 centimeter. Tweede werd Kees met 1.005 centimeter en derde werd Jan met 1.000 centimeter.”

Wat kon er gewonnen worden?

“Natuurlijk wordt er gestreden om de felbegeerde Arend Roggenbokaal. Daarnaast kregen de drie deelnemers die op het podium stonden een vleespakket. En we hadden een extra prijs voor degene die de langste vis wist te vangen. Die prijs bleek naar Boudewijn te gaan. Boudewijn vist altijd op snoeken en wist vanochtend een snoek van 75 centimeter boven water te halen. Ook hij kreeg een mooi vleespakket. En alle andere deelnemers zijn met een rollade naar huis gegaan. Zo zorgen we ervoor dat iedereen wat krijgt. Want dat is ook het doel van deze dag: dat we er samen een leuke dag van maken.”

Je hebt het over de Arend Roggenbokaal, want deze wedstrijd is vernoemd naar de markante kroegbaas, hè?

“Dat klopt. Arend was jarenlang de kastelein van café Boone. In de zomer van 2024 kwam hij te overlijden na een kort ziekbed. In die tijd vond de wedstrijd ook al plaats en Arend vond dat altijd prachtig. Met zijn overlijden hebben we het organiseren van de wedstrijd doorgezet en hebben we de wedstrijd naar hem vernoemd. Op zo’n dag als vandaag denken we extra aan hem, want hij wordt nog dagelijks gemist. En ergens hebben we het gevoel dat hij vandaag toch een beetje aanwezig is. Dat het vandaag zulk mooi weer is, dat kan toch geen toeval zijn? Leuk overigens was ook dat de vrouw van Arend langs is geweest. Dat doet ze elk jaar, en dat maakt het extra bijzonder.”

Hoe ziet de rest van de dag eruit?

“Inmiddels zijn de prijzen vergeven. We sluiten het evenement nu af met een gezellige barbecue. Over een half jaar komen we weer in actie, waarbij er dan opnieuw gestreden gaat worden om de bokaal. Wanneer die wedstrijd plaatsvindt, is nu nog niet bekend. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van de kroeg. Stel dat FC Groningen op een dag als vandaag zou moeten spelen, dan zou dit niet mogelijk zijn. Dus naar die datum gaan we zoeken. En dat komt vast goed.”