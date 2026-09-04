RUG-onderzoeker krijgt 1,5 miljoen euro aan Europese subsidie

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

RUG-onderzoeker Henk van Waarde heeft een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro gekregen om de komende vijf jaar onderzoek te kunnen doen naar energiezuinigere computertechnologie, geïnspireerd op het menselijk brein.

Van Waarde onderzoekt neuromorfisch rekenen. Deze manier van rekenen is geïnspireerd op het menselijk brein en kan computers sneller en energiezuiniger maken. Een probleem is dat de huidige methoden om deze systemen te trainen veel energie kunnen kosten. Van Waarde wil daarom een nieuwe manier ontwikkelen om de analoge circuits te trainen.

De ERC Starting Grant is bedoeld voor veelbelovende jonge onderzoekers in Europa. Met de subsidie kunnen de onderzoekers een eigen team opzetten en een zelfstandig onderzoeksproject starten.