RUG begint maandag met ontmanteling ‘gebouw 5113’ op Zernike Campus

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De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) begint maandag met de ontmanteling van gebouw 5113, onderdeel van Nijenborgh 4 op de Zernike Campus. Het gebouw wordt gedeeltelijk gesloopt voor de komst van een nieuw onderwijsgebouw. De werkzaamheden duren ongeveer tien maanden.

Gebouw 5113 komt uit de jaren 60 en was een van de eerste gebouwen op de Zernike Campus. De gemeente heeft het pand vanwege onder meer de trappenhuizen en de gevel als karakteristiek aangewezen. Daarom wordt het gebouw niet volledig gesloopt.

Eerst verwijdert een sloopbedrijf het asbest en chroom-6. Daarna wordt het gebouw gestript totdat alleen het betonskelet overblijft. De betonnen draagconstructie, twee trappenhuizen en de vloeren blijven staan. Ook natuurstenen vloeren, traptreden en vensterbanken worden beschermd en opnieuw gebruikt. Als het haalbaar is, gebeurt dat ook met de stalen kozijnen. Andere materialen worden zoveel mogelijk gerecycled.

In het gebouw komt het Interfacultair Learning Centre.Het gebouw krijgt onderwijszalen voor groepen van 30 tot 100 studenten en gespecialiseerde laboratoria. Vooral studenten van de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Ruimtelijke Wetenschappen en Science and Engineering gaan het gebouw na de verbouwing gebruiken.