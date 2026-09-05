Rookontwikkeling bij brand in ondergrondse afvalcontainer aan Gedempte Zuiderdiep

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een ondergrondse afvalcontainer aan het Gedempte Zuiderdiep heeft zaterdagmiddag brand gewoed. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling.

De melding kwam rond 13.00 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het gaat om een afvalcontainer die zich op de hoek met de Tweede Drift bevindt”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Brandweerlieden hebben de container met behulp van lagedruk vol laten lopen met water. Hiermee kon het vuur snel onder controle worden gebracht.”

Vanwege de brandweerinzet was de Tweede Drift korte tijd afgesloten voor het verkeer. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.