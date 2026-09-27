Rookmelder en alerte buurman voorkomen erger bij woningbrand in Beijum

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Barmaheerd in de wijk Beijum heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. Dankzij een piepende rookmelder en alerte buren kon erger worden voorkomen.

De melding van de woningbrand kwam rond 18.00 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “De bewoners bleken niet thuis te zijn”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Naar alle waarschijnlijkheid is men bij het verlaten van het pand vergeten om het fornuis uit te schakelen, waar nog een pannetje op het vuur stond. Dit zorgde uiteindelijk voor rookontwikkeling, waarop de rookmelder afging.”

De buurman hoorde het alarmgeluid en belde direct het alarmnummer. De Vries: “Wij zijn ter plaatse gekomen en hebben het pannetje van het vuur gehaald. Daarna hebben we de woning geventileerd. Dankzij het snelle optreden van de buurman en de goed werkende melder is de schade erg beperkt gebleven. Stichting Salvage hoeft dan ook niet ter plaatse te komen.”

Rookmelder en CO-melder

Het incident laat volgens De Vries eens te meer zien waarom rookmelders in huis van levensbelang zijn. “Nog altijd denken mensen dat ze een brand zelf wel tijdig in de gaten krijgen en dat ze een rookmelder niet nodig hebben. Maar als je slaapt, werkt je reukvermogen niet. Daarom is een rookmelder essentieel.” Sinds de zomer van 2022 is een werkende rookmelder op elke verdieping van een woning ook wettelijk verplicht volgens het Bouwbesluit.

De Vries vult aan: “Mocht je in je woning aardgas verbranden voor bijvoorbeeld de verwarming, dan raden we ook aan om een CO-melder op te hangen. Heb je in je slaapkamer een gaskachel staan, dan is het advies om deze op te hangen op dezelfde hoogte als waarop je slaapt. Bij een onvolledige verbranding kan koolmonoxide (CO) ontstaan.” CO is kleur-, geur- en smaakloos en wordt daarom een sluipmoordenaar genoemd. Een CO-vergiftiging kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid en kan zelfs dodelijk zijn.