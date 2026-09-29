Ronkende motoren en burn-outs tijdens afscheid overleden collega bij Selwerderhof

Foto: Roxana Martinus

Ongeveer vijftig motorrijders brachten dinsdagmiddag bij het Selwerderhof een lawaaiige eregroet aan ‘Pito’ (31), de motorrijder uit Uithuizermeeden die vorige week om het leven kwam bij een ongeluk in Meerstad.

Video: Roxana Martinus

Met ronkende motoren en gierende burn-outs namen de collega-motorrijders (voornamelijk uit de Antilliaanse gemeenschap in de provincie) in een erehaag afscheid tijdens de uitvaart bij het Selwerderhof. De motorrijders passeerden eerder op dinsdagochtend al in een stoet door Stad. De colonne trok vanaf het Hoendiep naar het Selwerderhof.

De 31-jarige motorrijder kwam vorige week maandagavond om het leven bij een verkeersongeval aan de Borgsloot bij Meerstad. Na het ongeluk kwam veel hulpverlening ter plaatse, waaronder de traumahelikopter. De motor zelf kwam door het ongeluk in het water terecht. Hulpverlening mocht echter niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plaatse.