Rond de 500 inschrijvingen voor jubileumeditie Thaisner Dörpsrun

Foto: Rieks Oijnhausen

De Thaisner Dörpsrun viert zaterdag 26 september haar jubileum en doet dat met een recordaantal deelnemers. Rond de 500 hardlopers hebben zich online ingeschreven voor het hardloopevenement in Thesinge. Vanwege de feestelijke editie staat er voor het eerst een marathon op het programma.

Tot donderdagavond konden deelnemers zich online aanmelden, waarbij uiteindelijk de grens van vijfhonderd werd gepasseerd. “Elke dag liepen we zo’n honderd deelnemers voor op vorig jaar,” liet Susan Vaatstra van de organisatie afgelopen week weten. Het uiteindelijke aantal lopers zal naar verwachting nog wat hoger uitvallen, omdat sportievelingen zich op de wedstrijddag zelf nog fysiek in Thesinge kunnen inschrijven.

Eerste hele marathon

Een van de blikvangers van de jubileumeditie is de ‘Jubileum Marathon’. Het is voor het eerst dat er in het dorp een volledige marathon van 42,2 kilometer wordt gelopen. “In het Noorden vinden er relatief weinig marathons plaats,” legt Vaatstra uit. “Deelnemers aan de hele marathon leggen twee keer het parcours van de halve marathon af. Verreweg de meeste lopers kiezen overigens voor die halve marathon, die is ontzettend in trek.”

Het deelnemersveld is opvallend divers. Waar de eerste editie in 2007 nog een lokaal initiatief was om geld in te zamelen voor een nieuw dorpshuis, trekt de Dörpsrun inmiddels lopers uit het hele land. Vaatstra: “Er komen mensen uit Arnhem, Amsterdam, Leiden, Zoetermeer en Utrecht, al komt het grootste deel natuurlijk uit de directe regio en Drenthe. Van jong tot oud trekt naar Thesinge. Het zet ons dorp echt op de kaart.” Met het evenement wordt er geld opgehaald voor de Noordelijke Cara Stichting, die als doel heeft om onderzoek te stimuleren naar de oorzaken en behandeling van astma.

Tachtig vrijwilligers

Om het evenement goed te laten verlopen, zetten zo’n tachtig vrijwilligers zich in. Zij bemannen de waterposten, regelen het verkeer en zorgen bij de finish voor eten en drinken. “Dat er zoveel mensen klaarstaan om te helpen, maakt ons ontzettend trots,” benadrukt Vaatstra.

Het programma in Thesinge begint zaterdagmiddag om 13.00 uur met de start van de marathon. Om 16.15 uur gaat de laatste afstand, de 4 kilometer van start.