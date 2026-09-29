Met rode verlichting en rode kleding wil het UMCG meer aandacht voor hartziekten bij vrouwen

Foto: UMCG via Instagram

De hoofdingang van het UMCG kleurt dinsdagavond weer rood. Het ziekenhuis laat de ingang baden in rood licht vanwege ‘Dress Red Day’, waarmee het UMCG Hartcentrum aandacht vraagt voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Ook trokken medewerkers deze dinsdag iets roods aan.

Vrouwen kunnen andere vormen van hartfalen krijgen dan mannen. Ook is nog niet altijd duidelijk of behandelingen bij vrouwen net zo goed werken als bij mannen. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in medisch onderzoek.

Het UMCG roept vrouwen daarom op om vooral mee te doen aan onderzoek. Het ziekenhuis is druk bezig met zoeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om verschillende ziektebeelden, waaronder hart- en vaatziekten. Ook onderzoekt het ziekenhuis wat vrouwen zelf ervaren.

In de Ochtendshow sprak OOG dinsdagochtend met cardioloog Marieke Ludwig uit Bedum over de speciale dag voor vrouwenharten: