Restaurant Kui-Ping in Haren sluit na een halve eeuw de deuren: “We hadden slechts één kok over”

Foto: Google Maps

Na meer dan vijftig jaar is er afgelopen week een einde gekomen aan restaurant Kui-Ping aan de Rijksstraatweg in Haren. Eigenaar Yong Shi heeft moeten besluiten om de deuren definitief te sluiten.

Yong, met het sluiten van Kui-Ping verdwijnt een van de oudste horecazaken aan de Rijksstraatweg. Wat is de belangrijkste oorzaak?

“Het is een reden waar heel veel Chinese restaurants op dit moment mee te maken hebben: we kampen al langere tijd met een hardnekkig personeelstekort. We hadden twee vaste koks in dienst, waarvan er recent één besloot te stoppen. Eén kok is simpelweg te weinig om een restaurant te kunnen runnen. Dit is echt een landelijke trend waar onze hele sector onder gebukt gaat.”

Voor de lezers die Kui-Ping niet kenden: wat voor restaurant was het precies?

“Het was een echt traditioneel Chinees-Indisch restaurant. Met op de menukaart bekende gerechten zoals Foe Yong Hai en babi pangang. Eerder hebben we een zaak gehad in Zuidlaren, waar we ons meer richtten op Thaise en andere Aziatische gerechten. De kennis en invloeden die we daar hebben opgedaan, namen we mee naar Haren. Maar de focus lag hier wel heel duidelijk op de traditionele Chinees-Indische keuken.”

Hoe lang hebben jullie aan de Rijksstraatweg gezeten?

“We zijn begin 2024 in Haren begonnen. Maar de geschiedenis van het restaurant gaat zeker zo’n vijftig, zestig jaar terug. Veel gasten vertelden ons dat Kui-Ping echt bij het straatbeeld hoorde. In 2024 namen we het over van de vorige eigenaar, die toen ook al kampte met personeelsproblemen. Eigenlijk hebben wij de definitieve sluiting nog ruim twee jaar weten uit te stellen. We hebben achter de schermen heel lang gezocht naar vervangend personeel of een andere oplossing, maar dat is helaas niet gelukt.”

Wat ga je zelf het meest missen aan Haren?

“Het restaurant, maar ook zeker de mensen. De inwoners van Haren zijn hele fijne en gezellige mensen.”

Wat gaat er nu met het pand gebeuren?

“Dat is nog onbekend. Ik heb begrepen dat zich inmiddels wel geïnteresseerden hebben gemeld bij de verhuurder. Hopelijk komt er weer iets moois in. Voor je beeld: het is nu nog een volledig functioneel restaurant, compleet met tafels, stoelen, bar en keuken. Wij hebben niks weggehaald. De verhuurder wilde ook dat het intact bleef. Mocht een nieuwe huurder er weer een horecazaak van willen maken, dan kunnen ze er in principe zo in.”

Wat zijn jullie eigen plannen voor de toekomst?

“Wij zijn verhuisd naar Limburg en zijn een cafetaria gestart in Horst. Wij zijn zelf opgegroeid in het zuiden van het land, dus dat voelt echt als thuiskomen. Dat we nu voor een snackbar kiezen is eigenlijk heel logisch: het grote verschil zit in de personeelsbehoefte. Een cafetaria kun je als het moet in je eentje runnen, daar heb je veel minder mensen voor nodig.”

De afgelopen jaren zijn veel traditionele Chinese restaurants verdwenen. Hoe zie jij de toekomst van de sector?

“Ik denk helaas dat wij niet de laatsten zijn. Mijn voorspelling is dat traditionele Chinese restaurants grotendeels uit het Nederlandse straatbeeld zullen verdwijnen en dat er slechts een klein aantal overblijft. Dat is ontzettend jammer, want deze zaken hadden een heel eigen cultuur en voegden echt iets toe aan de Nederlandse horeca. Maar zonder personeel is het simpelweg onmogelijk om open te blijven.”

Shi was dit weekend te gast in het radioprogramma ‘Haren Doet’. Luister hier het interview terug: