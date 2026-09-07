Recordaantal deelnemers aan 4Mijl in ‘snelste uitverkoop ooit’

De 39e editie van de 4Mijl is volledig uitverkocht. Dertigduizend deelnemers hebben een startbewijs bemachtigd. Volgens de organisatie is dat zowel een deelnemersrecord als de snelste uitverkoop ooit.

“Dat we dit jaar zowel een deelnemersrecord als een record voor de snelste uitverkoop ooit mogen noteren, is fantastisch”, aldus organisator Golazo. “Het laat zien hoe sterk de betrokkenheid bij het evenement is. De energie van de deelnemers, vrijwilligers, partners en supporters maakt de Menzis 4 Mijl ieder jaar weer bijzonder.”

Hoewel de Menzis 4 Mijl zelf volledig is uitverkocht, zijn er voor andere onderdelen van het evenementweekend nog enkele startbewijzen beschikbaar. Voor de Mini 4 Mijl zijn nog circa 200 startbewijzen en voor de Menzis 4Mijl4You, waarbij deelnemers wandelend, rollend, skatend of op andere wijze de 4 mijl kunnen afleggen, zijn nog ongeveer 500 startbewijzen beschikbaar.

De 30.000 lopers gaan op zondag 11 oktober van Haren naar de finish in het centrum van Groningen.