Ratten en muizen zorgen voor overlast op Sportpark Corpus den Hoorn

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Op Sportpark Corpus den Hoorn zorgen ratten en muizen de laatste tijd voor steeds meer overlast. Zwerfvuil en achtergelaten etensresten zijn volgens Sport050 en hockeyclub GHBS de meest waarschijnlijke oorzaak.

“Helaas is er de afgelopen tijd steeds meer overlast van ratten en muizen”, laten de hockeyclub en de sportkoepel vrijdag weten op Instagram. “Uit inspecties blijkt dat zwerfvuil en achtergelaten etensresten hier een belangrijke rol in spelen.”

Sport050, GHBS onderzoekt nu, samen met de milieudienst van de gemeente, of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de plaagdieren tegen te gaan. De vereniging en de sportkoepel roepen gebruikers van het sportcomplex nu wel op om het terrein schoon te houden, afval in prullenbakken en containers te gooien, geen etensresten achter te laten op of rond de velden en kleedkamers en dug-outs netjes achter te laten.