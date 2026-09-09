Raad van State: gemeente mag mastinspectie eisen bij woonschip in Noorderhaven

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De gemeente Groningen mag de eigenaresse van een woonschip in de Noorderhaven verplichten om de mast te laten inspecteren. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Een omwonende uitte bij de gemeente zorgen over de kwaliteit van de mast. Een gemeentelijke toezichthouder bekeek de mast in 2022 vanaf de kade en zag een kromming en scheuren in het hout. Een deskundige constateerde een dag later dat er diepe scheuren en een kromming en tordering in de mast zaten. Daarom wilde de deskundige de mast grondig inspecteren van dichtbij. De gemeente legde de eigenaresse in 2023 daarom een last onder bestuursdwang op: ze moest de mast strijken en gestreken houden totdat de gemeente voldoende bewijs had dat de mast in goede staat verkeerde. Als de eigenaresse niet zou meewerken, kon de gemeente het schip naar een andere locatie laten verslepen.

De rechtbank Noord-Nederland oordeelde in mei vorig jaar dat de gemeente de inspectie inderdaad mocht afdwingen. De eigenaresse stapte daarop naar de Raad van State en stelde onder meer dat de gemeente niet bevoegd was om de maatregel op te leggen. Ook vond ze dat de gemeente onvoldoende had aangetoond dat de mast gevaarlijk was. Daarnaast wilde de eigenaresse niet dat inspecteurs haar boot naar een andere plek versleepten voor de inspectie, maar de mast vanaf de Noorderhaven inspecteerden met een hoogwerker.

De Raad van State gaat daar niet in mee. Zowel de toezichthouder als de deskundige zagen problemen aan de mast en daarom mocht de gemeente een inspectie eisen. De gemeente mocht ook bepalen dat de inspectie buiten de Noorderhaven plaatsvindt. Bij een slechte staat kan de mast daarbij afbreken en gevaar opleveren voor de omgeving, oordeelde de bestuursrechter in Den Haag. Als tijdens een inspectie twijfel ontstaat over de mast, kan het nodig zijn om die alsnog te strijken. De Raad van State vindt de maatregel daarom evenwichtig, omdat de eigenaresse tijdens de inspectie in het woonschip kan blijven en de gemeente de kosten van de inspectie en het verslepen van het schip betaalt.

De eigenaresse had ook bezwaar tegen de deskundigheid van de persoon die de gemeente voor de inspectie had ingeschakeld. Daarover oordeelde de bestuursrechter niet. Daarvoor moet de eigenaresse terug naar de rechtbank.