Raad van State: ‘Geen erfgoedbescherming voor zo goed als verdwenen boerderij aan Peizerweg’

Foto via Google Maps - Streetview (2024)

De gemeente Groningen heeft haar kans verkeken om een historische boerderij aan de Peizerweg te beschermen als erfgoed. De Raad van State vernietigde woensdag de bescherming van de zo goed als verdwenen boerderij en schuur.

De gemeente had de gebouwen in het bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen aangewezen als karakteristieke bebouwing. Daardoor wilde de gemeente voorkomen dat de gebouwen zomaar werden gesloopt of veranderd. Maar toen de gemeenteraad het bestemmingsplan in maart 2024 vaststelde, was het gebouw aan de Peizerweg al vrijwel volledig verdwenen. Een ambtenaar had daar geen idee van en baseerde de onderbouwing op een veel te oude, gemeentelijke inventarisatielijst. Daarin stond dat het pand nog in vrij goede staat was.

Omdat die beschrijving niet strookt met de werkelijkheid, vernietigde de Raad van State woensdag het bestemmingsplan rond de boerderij aan de Peizerweg. Volgens de hoogste bestuursrechter had de gemeente bij het vaststellen van dit bestemmingsplan niet van de inventarisatielijst mogen uitgaan.

De zaak werd aangekaart bij de Raad van State door de eigenaren van de panden (Stadshoeve BV en Leosé BV). De pandeigenaren wilden van de beschermde status af, omdat ze op het terrein dertien zorgwoningen willen bouwen. Door de erfgoedstatus werd hun vergunningsaanvraag drie jaar geleden afgewezen. De eigenaren wezen de Raad van State erop dat de boerderij en schuur het jaar ervoor al grotendeels waren gesloopt en er bij de vergunningsaanvraag in 2024 vrijwel niets meer over was van de originele bebouwing.

De gemeente had volgens de eigenaren de gebouwen ook als monument kunnen aanwijzen, maar dat gebeurde niet. De Raad van State behandelt dat punt verder niet, omdat de onjuiste beschrijving in de inventarisatielijst al voldoende reden is om de bescherming te vernietigen.