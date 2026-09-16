Raad stemt unaniem in met camera’s op Martinikerkhof en Spilsluizen: oproep om extra verlichting of horeca voorbarig

Foto: Google Maps

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdagavond zoals verwacht unaniem ingestemd met het instellen van tijdelijk cameratoezicht op het Martinikerkhof en de Spilsluizen. Het toezicht geldt voor maximaal drie maanden op de Spilsluizen en maximaal twee jaar op het Martinikerkhof, waar de inzet na zes maanden zal worden geëvalueerd.

Het voorstel werd met algehele stemmen aangenomen: alle 43 aanwezige raadsleden stemden voor. Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) toonde zich tevreden met het verloop van het debat: “We hebben het over een onderwerp dat er echt toe doet. Wat mij heel positief stemt, is dat alle inbrengen die vandaag gedaan zijn het gezamenlijke doel hebben dat de overlast afneemt, er meer hulp komt en waar mogelijk de handhaving wordt uitgebreid. Met als uiteindelijk doel dat we een leefbare gemeente creëren.”

Aanleiding voor het raadsvoorstel is de toenemende overlast in de binnenstad. Nadat in het begin van de zomer hekken werden geplaatst bij de opvanglocatie aan de Spilsluizen om de overlast in te dammen, verplaatste de problematiek zich naar het Martinikerkhof, waarop ook daar ingrijpen noodzakelijk werd. Verschillende fracties wezen op een structureel ordeprobleem. Uit cijfers blijkt dat op de Spilsluizen en het Martinikerkhof 76 personen worden verdacht van strafbare feiten. Van 375 personen zijn de gegevens vastgelegd vanwege betrokkenheid bij overlast. In de afgelopen vier maanden vonden er 28 aanhoudingen plaats op deze twee locaties.

Privacyzorgen

Dat er werd ingestemd met het tijdelijke cameratoezicht, gebeurde door verschillende partijen morrend, waaronder de Partij voor de Dieren. Linda Wijnalda-Dussel: “Eerder vanmiddag hebben we uitgebreid over dit onderwerp gesproken. Mensen die dat debat niet gezien hebben, kunnen straks schrikken als ze zien dat wij met dit voorstel instemmen. Wij zijn namelijk geen fan van camera’s; privacy is een groot goed. Aan de andere kant: de afgelopen periode is er al van alles geprobeerd. Wij denken dat cameratoezicht voor nu de rust terug kan brengen, waarbij we wel heel blij zijn dat de inzet al snel geëvalueerd wordt.”

Ook D66 is geen voorstander van het uitbreiden van cameratoezicht. Jim Lo-A-Njoe: “Camera’s helpen niet om de veiligheid te vergroten. Het is veel beter om in te zetten op het verbeteren van de sociale veiligheid.” Toch lagen er naast het raadsvoorstel diverse moties op tafel, variërend van een dekkingsplan voor camera’s in de hele binnenstad tot het overhevelen van bevoegdheden naar de burgemeester. Lo-A-Njoe bekritiseerde die roep om meer bevoegdheden en toezicht: “Het is law and order. Het is dweilen aan de achterkant, terwijl wij liever inzetten op de voorkant om te zorgen dat deze problemen überhaupt niet ontstaan.”

Verlichting en horeca aanbrengen

De fractie van Volt deelde die visie en diende drie moties in om aan de voorzijde in te grijpen. Raadslid Robin Twickler: “Het Martinikerkhof is nu vooral een enge plek. De afgelopen drie weken zijn we er op verschillende avonden langsgelopen. Je ziet het pad niet waar je loopt en je ziet niet of iets een steen is of een dakloze. Geen enkele camera gaat daarbij helpen. Het is niet acceptabel dat mensen zich op deze plek onveilig voelen. Er liggen herinrichtingsplannen voor het Martinikerkhof, maar mijn fractie vindt dat we daar niet op kunnen wachten. We moeten nu al tijdelijke stappen zetten om de vriendelijkheid terug te brengen, bijvoorbeeld met betere verlichting en het realiseren van horeca- en toiletvoorzieningen voor meer reuring.”

Wieke van Heteren (Student & Stad) vroeg zich af waarom Volt niet wilde wachten: “Waarom niet wachten tot we het plan voor het Martinikerkhof in z’n geheel gaan bespreken?” Twickler reageerde: “Die plannen bespreken we pas over een half jaar, maar die tijd hebben we niet. Dit zijn maatregelen die vallen onder ‘zachte veiligheid’, maar ze maken wel een groot verschil voor het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid.”

Ecologie versus verlichting

Andere partijen toonden begrip voor de intentie van Volt. Jahir Scoop (PRO): “Ik snap de geest waarin deze moties zijn geschreven. In betere verlichting zie ik zeker iets, al is het allemaal net wat te voorbarig. Maar het is heel waardevol dat Volt op deze manier meedenkt.” Ook Lo-A-Njoe (D66) is het daarmee eens: “Inzetten op sociale veiligheid werkt. Het plaatsen van horeca geeft sociale controle, wat meer effect heeft dan het toevoegen van camera’s.”

De Partij voor de Dieren bleek echter tegen de verlichtingsplannen op het plein. Linda Wijnalda-Dussel: “Het aanbrengen van verlichting op het Martinikerkhof is wat ons betreft een slechte zaak. Het plein is onderdeel van de Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur. Onlangs zijn vanwege de veiligheid al bosschages weggehaald. Als je er nu ook nog verlichting gaat aanbrengen, brengen we de ecologie erg veel schade toe.”

Burgemeester Kamminga ontraadde de moties van Volt: “De moties zijn zeer sympathiek en ons doel is inderdaad om van het Martinikerkhof weer een mooie en levendige plek te maken. Het is nu al een van de mooiste plekken in de binnenstad. Maar we moeten dit betrekken bij het bredere verhaal. Zijn dit de juiste stappen om deze specifieke problematiek aan te pakken? Moeten we investeren in verlichting? De punten die de Partij voor de Dieren noemt zijn daarin heel terecht. Wat is het juiste samenspel? Daarom ontraad ik de moties voor dit moment.”

Uiteindelijk werden alle ingediende moties door de raad verworpen. Dat gold zowel voor de voorstellen van Volt als voor de moties die opriepen tot een dekkend cameranetwerk in de binnenstad of het verruimen van de burgemeestersbevoegdheden.