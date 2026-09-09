Raad bezorgd over opheffen Platform Gerrit Krolbrug: “We hebben elkaar heel hard nodig”

Impressie Gerrit Krolbrug via Rijkswaterstaat

Wethouder Jalt de Haan (CDA) van Verkeer blijft erbij dat een tijdelijke Gerrit Krolbrug onhaalbaar is, maar hoopt de banden met het Platform Gerrit Krolbrug, en de organisaties die daarin vertegenwoordigd zijn, te kunnen continueren. Dat zei de wethouder woensdag tijdens een debat in de Groningse gemeenteraad, waarin oppositiepartijen D66 en PRO opheldering eisten over de ontstane vertrouwensbreuk.

Nadat het college dinsdag al schriftelijk liet weten het besluit van het Platform Gerrit Krolbrug te betreuren, moest De Haan zich woensdag verantwoorden in de raadszaal. Het platform hief zichzelf maandag per direct op en beschuldigde het Stadhuis van respectloos gedrag en het gebruik van de organisatie als ‘alibi’.

Geshockeerd

Die conclusie zorgde voor grote zorgen in de raad. D66-raadslid Morris Wouters noemde de gang van zaken shockerend: “Het platform was van enorme waarde voor het beperken van de hinder. Dat zij op deze manier opstappen en spreken van schoffering, maakt ons erg bezorgd over de basis voor toekomstige samenwerking.” Ook Femke Folkerts (PRO) sprak haar zorgen uit: “Het platform heeft er mede voor gezorgd dat de nieuwe brug er überhaupt komt. Hoe blijven we met deze wijkorganisaties in gesprek tijdens de ingrijpende bouwperiode die voor ons ligt?”

Wethouder De Haan benadrukte dat het besluit van het platform ook het college “rauw op het dak is gevallen”, maar weersprak dat de gemeente niet transparant is geweest. Volgens de wethouder is de financiële en landelijke realiteit simpelweg veranderd nadat het Rijk nee zei tegen een tijdelijke oversteek.

80 miljard tekort

“Als we toch een tijdelijke brug willen realiseren, kost dat vele miljoenen extra en zorgt het voor forse vertraging van de uiteindelijke bouw”, legde De Haan uit. Bovendien wees hij op de landelijke krapte op het gebied van infrastructuur: “Landelijke infrastructuur heeft een tekort van 80 miljard euro. We wachten in spanning af wat de herprioritering voor het Noorden gaat betekenen. In deze financiële situatie extra geld eisen voor een tijdelijke brug is niet realistisch.”

Ondanks de harde woorden van het platform doet de wethouder een dringende oproep aan de losse wijk- en belangenorganisaties om aan tafel te blijven. “Er komen omleidingsroutes en er gaat heel veel gebeuren in de wijken. We zijn verplicht om daar participatie op toe te passen. De uitnodiging blijft overeind: we zullen elkaar tegenkomen en we hebben elkaar de komende jaren keihard nodig.”