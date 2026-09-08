Qbuzz: “Tot 06.00 uur geen bussen in Groningen, daarna update”

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Door een landelijke 24-uursstaking in het openbaar vervoer moeten reizigers in Groningen woensdag rekening houden met uitval en vertragingen. Busvervoerder Qbuzz laat op woensdagochtend tussen 04.00 en 06.00 uur in ieder geval geen bussen rijden en beslist pas daarna hoe de rest van de dag eruitziet. Op het spoor rijden de hele dag geen treinen.

Vakbonden FNV en CNV voeren actie tegen kabinetsplannen rondom de bezuinigingen op de sociale zekerheid, waaronder de WIA en de WW. Omdat het staken een individueel recht is van medewerkers, weet busvervoerder Qbuzz vooraf niet precies hoeveel chauffeurs en verkeersleiders er aan het werk gaan en hoeveel er het werk neerleggen.

Pas woensdagochtend rond 06.00 uur wordt duidelijk welke bussen er die dag daadwerkelijk kunnen rijden. “Hoe we de dienstregeling kunnen opstarten, is afhankelijk van medewerkers die niet aan de staking deelnemen”, meldt Qbuzz. De vervoerder adviseert reizigers om hun rit vlak voor vertrek te controleren via reisplanners zoals 9292.nl, al kan een rit ook op het allerlaatste moment alsnog vervallen.

Geen treinen

Waar bij de bussen nog een deel van de ritten kan rijden, staat het treinverkeer in en rond Groningen stil. Spoorbeheerder ProRail meldt dat er landelijk geen treinen kunnen rijden. Niet alleen machinisten en conducteurs staken, maar ook de treinverkeersleiders van ProRail leggen het werk neer. Zonder hen kunnen er geen wissels en seinen worden bediend, waardoor het spoorveiligheidssysteem niet werkt.

Uitzondering

Er is een uitzondering voor reizigers richting het oosten: de snelbus van Arriva van Groningen naar het Duitse Leer rijdt woensdag wel volgens de normale dienstregeling. De chauffeurs op deze lijn vallen onder een andere cao en doen niet mee aan de stakingsactie.