Pui aan gort door ramkraak bij Coolblue, maar inbrekers maken geen buit (update)

Foto: 112 Groningen

Bij Coolblue aan de Roskildeweg is in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak gepleegd. Hoewel de winkel met veel geweld werd binnengereden, is er volgens de politie uiteindelijk geen buit gemaakt.

De ramkraak werd om 2.30 uur gepleegd door meerdere inbrekers. Agenten waren snel ter plaatse, maar de dieven waren toen al vertrokken. Medewerkers van Coolblue waren dinsdagochtend vroeg aanwezig. Ze plaatsten een rij dozen voor de ingang en schermden daarmee mogelijke sporen af in afwachting van het sporenonderzoek.

Volgens de politie waren de verdachten allemaal in het zwart gekleed en droegen ze gezichtsbedekkende kleding. De verdachten zijn na de ramkraak mogelijk in een zwarte stationwagen van het merk ‘Audi’ weggereden. De politie zoekt mensen die deze auto tussen 2.15 en 2.45 uur in de omgeving van de Roskildeweg hebben gezien. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, kunnen contact opnemen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.