Provincies leiden vijftien zij-instromers op tot adviseur in slimme en groene mobiliteit

Gedeputeerde Bennema (VVD) zorgt voor de start door alle drie de lichten van een verkeerslicht op groen te zetten. Foto: provincie Groningen

In het provinciehuis in Groningen is deze week een nieuwe groep zij-instromers van start gegaan die in zes maanden tijd wordt opgeleid tot adviseur slimme en groene mobiliteit. De vierde lichting van het traject bestaat uit vijftien deelnemers.

Het opleidingsprogramma Slimme en Groene Mobiliteit Noord is een samenwerking van de provincies Groningen en Fryslân met het UWV en Werk in Zicht. Het programma duurt een halfjaar, waarvan drie maanden zijn ingeruimd voor de opleiding en drie maanden voor het opdoen van praktische werkervaring. Tijdens het lesprogramma krijgen de cursisten les van diverse mobiliteitsexperts. Ze verdiepen zich onder meer in verkeerskunde, digitalisering, autonoom vervoer, gedragsverandering en deelmobiliteit. In de tweede helft van het traject passen ze die kennis toe bij een advies- of ingenieursbureau, gemeente of provincie.

De opleiding werd drie keer eerder aangeboden. Bijna alle deelnemers van eerdere edities vonden na afloop een baan in de sector. Juist in dit vakgebied is er de komende jaren veel behoefte aan medewerkers die met een frisse blik naar mobiliteit kijken. Door nieuwe technologieën en veranderend gedrag ontstaan immers steeds meer manieren om mensen en goederen te verplaatsen: van zelfrijdende bussen en deelmobiliteit tot de inzet van drones voor pakketvervoer.

Industrieel vormgever Freddie Moes (58) is een van de cursisten: “Toen ik onlangs mijn baan verloor, vroeg ik me af hoe ik mijn carrière verder wilde vormgeven. Toen ik de opleiding Slimme en Groene Mobiliteit voorbij zag komen, was het meteen raak. Het sluit mooi aan bij mijn ervaring en nieuwsgierigheid. Zo heb ik eerder met veel plezier aan een opdracht over zelfsturende auto’s gewerkt. Techniek schrikt me niet af; ik vind vooral de vraag interessant hoe je ervoor zorgt dat goede ideeën ook echt landen in de samenleving. Ik was ontzettend blij dat ik werd toegelaten en hoop straks op een vernieuwende, toekomstgerichte plek terecht te komen.”

De groep ging officieel van start nadat gedeputeerde Erik Jan Bennema (VVD) van Verkeer hen toesprak. Hij gaf het startsein voor de nieuwe lichting door de drie lichten van een meegebracht verkeerslicht allemaal op groen te zetten.