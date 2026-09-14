Provincie verhuist buitendienst naar nieuw steunpunt aan Bremerhavenweg

Foto via Provincie Groningen

De provincie opent op zaterdag 10 oktober de deuren van het nieuwe steunpunt Roodehaan voor het publiek. Het steunpunt is dan al kort in gebruik: medewerkers van vijf andere steunpunten in de provincie beginnen deze week aan de verhuizing naar de Bremerhavenweg in Stad.

Het nieuwe steunpunt (de centrale locatie van de buitendienst van de provincie) werd in juli al opgeleverd, na iets meer dan een jaar bouwen. De buitendienst werkt nu nog vanuit vijf locaties verspreid over de provincie (Nieuwe Pekela, Overschild, Garmerwolde, de Hoogeweg en de Oostersluisweg). Deze locaties worden nu aan de Bremerhavenweg gecentraliseerd. De provincie wil daarmee efficiënter werken en sneller inspelen op onderhoud en calamiteiten.

Het steunpunt is gebouwd met aandacht voor energiebesparing, hergebruik van grondstoffen en een groene omgeving. Het kantoor is energieneutraal en heeft een sedumdak. Op de daken liggen 435 zonnepanelen. De opgewekte energie wordt opgeslagen in een batterijsysteem. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt, onder meer voor de gladheidsbestrijding.

Open dag

Tijdens de open dag op 10 oktober kunnen bezoekers kennismaken met het werk van de buitendienst en het nieuwe steunpunt bekijken. Er zijn rondleidingen door het kantoorgebouw, de werkplaatsen, de stallingen en de zoutloods. Medewerkers laten zien hoe ze zich voorbereiden op gladheidsbestrijding. Ook geven landmeters en weginspecteurs demonstraties. Ook kinderen kunnen tijdens de open dag meedoen aan activiteiten. Zo is er een speurtocht en een springkussen.

De open dag aan de Bremerhavenweg 2 op 10 oktober duurt van 10.00 tot 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig.