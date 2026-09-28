Provincie Groningen wil de komende jaren ruim veertig miljoen euro investeren in toerisme en recreatie

Meer toeristen naar Groningen trekken, zorgen dat ze langer blijven en vaker terugkomen. De provincie Groningen haalt daarom voor de komende jaren 22,3 miljoen euro uit de pot van het Nationaal Programma Groningen (NPG) en wil dat ondernemers, fondsen en andere overheden nog eens 22,3 miljoen euro investeren in de toeristische sector.

De plannen werden maandag bekendgemaakt tijdens de landelijke Toerisme Top 2026 in het Forum. De helft van het geld (22,3 miljoen euro) komt uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). De rest moet komen van ondernemers, andere fondsen, overheden en andere partners.

Met het geld wil de provincie werken aan nieuwe toeristische bestemmingen, routes, evenementen en voorzieningen in de hele provincie. Het doel is om meer bezoekers naar Groningen te trekken en ervoor te zorgen dat zij langer blijven en vaker terugkomen. Tegelijk moet de vrijetijdseconomie bijdragen aan de leefbaarheid in het Ommeland en aan het behoud van voorzieningen in dorpen en regiokernen.

Het lijkt erop dat het gros van het geld voornamelijk buiten Stad wordt geïnvesteerd, omdat een groot deel van de projecten die de provincie noemt voor investeringen in het Ommeland liggen. Volgens het provinciebestuur moet het geld specifiek bijdragen aan de leefbaarheid in het Ommeland. “Meer bezoekers zorgen voor extra bestedingen en geven de lokale economie een impuls”, vertelt gedeputeerde Susan Top. “Daarmee helpen we voorzieningen in dorpen en regiokernen te behouden en creëren we nieuwe kansen voor Groningen. Onze provincie heeft zoveel verborgen parels die het verdienen om door meer mensen ontdekt te worden. Als we daar samen aan werken, hebben we goud in handen.”