Project over emotionele verwaarlozing wint Hannie Schaftprijs: “Er is moed voor nodig om dit te laten zien”

Emma Vos en teddybeer Berend die in de installatie een belangrijke rol speelt. Foto: still uit video / Hanze

Minerva-student Emma Vos heeft dinsdag bij de opening van het hogeschooljaar van de Hanze de Hannie Schaftprijs uitgereikt gekregen. Ze ontving de prestigieuze studentenprijs voor haar project ‘But they’re your parents’.

Het project vraagt aandacht voor emotionele verwaarlozing binnen ouder-kindrelaties. Vos: “Ik heb zelf een tijdlang geen contact gehad met mijn ouders. De reactie van mensen was dan heel snel: ‘Oh, maar hoezo? Het zijn toch je ouders?’ Zonder dat men enige context kende, was dat direct het oordeel.”

Het resultaat van het project is een interactieve installatie waarin onder meer legoblokjes niet op elkaar passen en een Wii-game is verwerkt waarin je alleen maar kunt verliezen. “Ik heb geprobeerd om de emoties die je als kind in zulke situaties voelt, tastbaar te maken. Een teddybeer genaamd Berend staat symbool voor ouders die fysiek wel aanwezig zijn, maar emotioneel niet. De legosteentjes die niet passen, laten zien dat als je van je ouders niet de juiste bouwstenen mee krijgt, het heel lastig is om in je latere leven iets op te bouwen en dingen uit elkaar kunnen blijven vallen. Je kunt enorm je best doen, maar het ligt niet aan jou dat het zo gaat.”

‘We hopen dat ze snel klaar is met school, dan gaat ze weg’

Vos verwerkte ook een kinderspeelgoed-keyboard in haar kunstwerk: “Daarin heb ik audio gebruikt van dingen die mijn ouders tegen mij hebben gezegd. Bijvoorbeeld: ‘We hopen dat ze snel klaar is met school, dan gaat ze weg’. Het heeft het nodige opengehaald, maar juist daardoor ook een helend effect gehad. Tijdens de expositie zeiden sommige ouders tegen me: ‘Dit doe ik ook, dat moet ik veranderen.’ Ik heb ook gesproken met een vader die geen contact meer had met zijn dochter. En ik heb heel veel gesprekken gevoerd met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Zij herkenden zich in de installatie en vonden het fijn om zich daardoor gezien te voelen.”

Het project maakte diepe indruk op de jury: “Er is moed voor nodig om dit wijdverbreide, ongrijpbare en beladen onderwerp aan te kaarten, je kwetsbaar op te stellen en buiten de gebaande paden te denken.”

Over de Hannie Schaftprijs

De Hannie Schaftprijs is een tweejaarlijkse studentenprijs voor het beste project dat maatschappelijke betrokkenheid combineert met een sterke persoonlijke motivatie. De winnaar ontvangt 2.000 euro en een beeldje: een replica van het Hannie Schaft-monument in Haarlem, ontworpen door Truus Menger-Oversteegen.

De prijs is vernoemd naar verzetsstrijder Hannie Schaft, ‘het meisje met het rode haar’ (1920-1945). Tijdens haar studie Rechten sloot Schaft zich aan bij de Raad van Verzet. Ze smokkelde wapens en distributiebonnen, vervalste persoonsbewijzen en pleegde aanslagen op de bezetter. In maart 1945 werd ze opgepakt toen bij een controle verzetskranten en een wapen in haar fietstas werden aangetroffen. Op 17 april 1945 werd ze gefusilleerd in de duinen bij Bloemendaal.