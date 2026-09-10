PRO en SP: door hoge woonlasten vallen veel huishoudens tussen wal en schip

Foto Andor Heij

De raadsfracties van PRO en SP vragen aandacht voor huishoudens die tussen wal en schip vallen vanwege de hoge woonlasten.

Ze halen daarbij berichtgeving aan van OOG TV en het AD, waaruit blijkt dat meer dan 1.800 huishoudens in de gemeente Groningen de huur niet kunnen betalen. De cijfers komen voort uit een onderzoek van CBS en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Een groot deel van deze huishoudens heeft een inkomen waarmee zij in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning. De kans daarop is echter klein, vanwege de schaarste. Daarom zijn zij aangewezen op de veel duurdere particulieren huursector.

Daar komt bij dat veel gemeentelijke inkomensregelingen werken met een harde inkomensgrens van 120 procent van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande ligt die grens rond de 20.440 euro per jaar. Wie daar net boven zit, kan geen aanspraak maken op verschillende vormen van ondersteuning.

PRO en SP willen daarom dat bij inkomensafhankelijke regelingen meer rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke financiële situatie. Er moet volgens hen meer ruimte geboden worden voor maatwerk. “Wat iemand voor inkomen heeft wil niks zeggen over wat ze overhouden per maand,” aldus PRO-raadslid Leonore van der Heide.

Link naar het artikel van OOG van 27 augustus:

https://www.oogtv.nl/2026/08/veel-groningers-hebben-moeite-met-betalen-van-de-huur