PRO, D66 en PvdD vragen opheldering over gemeentelijk maaibeleid

Het gemaaide grasveld in Haren. Foto: ingezonden

Politieke partijen PRO, D66 en Partij voor de Dieren stellen vragen aan het gemeentebestuur over het maaibeleid van de gemeente. Ook willen ze weten of het college verbeterpunten ziet om eerdere fouten die gemaakt zijn bij het maaien te voorkomen.

De partijen doelen op fouten die gemaakt zijn door groenmedewerkers van Stadsbeheer. Zo werd afgelopen voorjaar in het Dinkelpark in de Rivierenbuurt een veld met bloemen gemaaid, terwijl dit niet de bedoeling was. Wethouder Mirjam Wijnja (PRO), die gaat over Stadsbeheer, erkende later dat het om een menselijke fout ging.

De drie partijen willen weten hoe het Maai Mei Niet-beleid van de gemeente uitpakt. Dit is een campagne om de hele maand mei geen velden te maaien om zo de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast willen de partijen weten of de ‘incidenten’ rondom het maaien bijgehouden wordt en of hier een dalende of stijgende lijn in zit.

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel nieuw groen aangelegd. In sommige gevallen wordt het groen beheerd door bewoners van verschillende wijken. PRO, D66 en PvdD vinden het daarom des te belangrijker dat het duidelijk is welk beleid er gevoerd wordt op de verschillende stukken groen. “Bij veel van de inwoners doet het ook pijn als er iets wordt gemaaid, juist als zij het met zorg onderhouden.”