Prijzen voor Gomarus College en Alfa-college tijdens jubileumeditie Hackathon Scholenchallenge

Brainstormen op het Harens Lyceum. Foto: Marieke Kijk in de Vegte

Teams van het Gomarus College en het Alfa-college uit de stad zijn in de prijzen gevallen tijdens de finale van de dertig uur durende Scholenchallenge Hackathon. Bij deze competitie buigen bijna driehonderd scholieren uit de drie noordelijke provincies zich over maatschappelijke vraagstukken uit de regio.

Aan de Scholenchallenge doen dit jaar 53 teams mee van zeventien verschillende scholen. De challenge ging van start met een dertig uur durende hackathon, waarbij leerlingen op hun eigen scholen intensief aan de slag gingen met opdrachten van echte opdrachtgevers rond het thema vrijetijdseconomie. “Het resultaat zijn verrassende, creatieve en soms compleet onverwachte oplossingen voor de toekomst van recreatie en toerisme in Noord-Nederland”, laat de organisatie weten.

Succes voor Groningse scholen

Het Gomarus College won de prijs voor het beste design met hun project ‘De Noordelijke Connectie’, een wandelbox gevuld met routes en souvenirs uit Noord-Nederland. Een team van het Alfa-college ging naar huis met de prijs voor ‘meeste impact’. Zij bedachten ‘Surf Grunn’: een indoorsurfbaan waar bezoekers kunnen leren surfen, hun techniek kunnen verbeteren en mee kunnen doen aan night surf-evenementen.

De hoofdprijs van de hackathon ging naar een team van RSG De Borgen uit Leek. “Zij wisten met hun idee voor een slimme douche-armband de jury te overtuigen. De armband wordt gekoppeld aan een sensor en beloont korter douchen met punten, die kunnen worden ingewisseld voor kleine cadeautjes. De jury noemde het een concreet en goed uitvoerbaar idee; vooral de positieve aanpak sprak enorm aan.” Een ander team van De Borgen won de publieksprijs met een plan om reptielen via warme stenen en oversteekplaatsen veilig fietspaden te laten oversteken.

Op weg naar de Dragons’ Den

De hackathon is pas de eerste etappe van het traject. “De deelnemers krijgen de komende acht weken de tijd om hun ideeën verder uit te werken. De komende tijd verwerken ze de feedback van de jury, scherpen ze hun oplossingen aan en werken ze toe naar de Dragons’ Den, waar ze hun verbeterde plannen opnieuw presenteren.”

De Scholenchallenge viert dit jaar haar vijfde editie en is een initiatief van Nationaal Programma Groningen, in samenwerking met Stichting Technasium en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.