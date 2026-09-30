Politie gebruikt stroomstootwapen na achtervolging

Foto via Instagram-pagina 'politiehonden_noordnederland'

Politieagenten hebben dinsdagavond na een achtervolging een 43-jarige man uit Emmen aangehouden. Daarbij werd een stroomstootwapen ingezet. Dat meldt RTV Noord.

De achtervolging begon op de Zonnelaan, toen agenten een automobilist wilden controleren die mogelijk reed met een ingevorderd rijbewijs. De bestuurder reed in tegengestelde richting de afrit van de noordelijke ringweg op. Daar stapte hij uit en vluchtte vervolgens te voet in de richting van De Hoogte. Ook de bijrijder liep de ringweg op. Agenten wisten hem met behulp van een stroomstootwapen onder controle te brengen en aan te houden.

De bestuurder werd niet gevonden. De auto is in beslag genomen.