Politie en boa’s gaan vaker handhaven tegen overlast op Koopmansplein in Ten Boer

Foto via Winkelcentrum Koopmansplein Ten Boer

Politie en gemeentelijke boa’s gaan strenger handhaven op overlast op het Koopmansplein in Ten Boer. Dat laten de wijkagenten voor het dorp dinsdag weten.

Volgens de wijkagenten zijn er in de afgelopen jaren veel meldingen binnengekomen van overlast op het plein en rond het winkelcentrum. De overlast bestaat onder meer uit draaiende automotoren, harde muziek en asociaal rijgedrag. Ook wordt er met ballen tegen ruiten geschopt of gegooid.

De politie benadrukt dat het Koopmansplein toegankelijk blijft, maar de wijkagenten roepen bewoners, jongeren en andere bezoekers dinsdag met klem op zich aan de regels te houden en geen overlast te veroorzaken.