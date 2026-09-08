Politie deelt ruim honderd bekeuringen uit in zestig minuten bij verkeerscontrole op Zonnelaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben dinsdagochtend bij een verkeerscontrole in het noorden van de stad in een uur tijd ruim honderd bekeuringen uitgeschreven. Dat meldt de politie op sociale media.

De controle vond plaats op de Zonnelaan, de Zernikelaan en de Wilgenlaan. “In totaal hebben we 106 bekeuringen uitgedeeld in ruim zestig minuten”, schrijft de politie. “De boetes werden uitgeschreven voor uiteenlopende overtredingen.”

Verreweg de meeste bekeuringen waren voor het negeren van een rood verkeerslicht (44 keer) en het negeren van een geslotenverklaring (33 keer). Daarnaast kregen twaalf snor- en bromfietsers een boete omdat ze op de verkeerde weghelft of het verkeerde pad reden, en werden acht fietsers bekeurd voor het vasthouden van hun telefoon.

De overige boetes werden uitgeschreven voor onder meer het rijden zonder (of het niet kunnen tonen van) een rijbewijs, het negeren van de helmplicht en het rijden met een lekke uitlaat. Ook werd er een opgevoerde fatbike aangetroffen en bij een andere fatbike werkten de remmen niet goed.

De politie sluit niet uit dat er in de toekomst vaker van dit soort flitscontroles worden gehouden.