Pleidooi voor Changing Places in gemeente: “Stad telt nu nog nul verzorgingsruimtes”

Een Changing Place in het Verenigd Koninkrijk. Foto: Southend-on-Sea Borough Council - https://www.flickr.com/photos/southendbc/53907895203/in/album-72177720319368541, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157503292

Groningen moet zo snel mogelijk ‘Changing Places’ krijgen: speciale toilet- en verzorgingsruimten voor mensen met een zware of meervoudige fysieke beperking. Daarvoor pleit universitair docent Jorien Luijkx van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel telt het Noorden nog nul van dit soort voorzieningen.

Luijkx is universitair docent Orthopedagogiek en verbonden aan de Academische Werkplaats voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. “Een dagje naar de stad, een bezoek aan een museum of een terrasje pakken op de Grote Markt is voor veel mensen met een fysieke beperking geen vanzelfsprekendheid”, legt Luijkx uit. “Dat komt vooral doordat er in de gemeente geen liggende verzorgingsplekken zijn. Een Changing Place is een veilige, ruime plek waar iemand liggend verzorgd kan worden, uitgerust met een tillift en een aankleedtafel. Zo’n ruimte is ingericht volgens internationale richtlijnen, waardoor mensen met een spierziekte, meervoudige beperking of ouderen met een complexe zorgbehoefte op een waardige manier verzorgd kunnen worden.”

Verenigd Koninkrijk heeft 2.600 Changing Places

In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen jaren al 2.600 van zulke plekken gerealiseerd, terwijl er twintig jaar geleden nog maar honderd waren, weet Luijkx. “In Nederland zijn er pas vijf en opent binnenkort de zesde in het stadhuis van Amsterdam. In het Noorden zijn zulke plekken überhaupt nog niet te vinden. Het UMCG is wel bezig er eentje te realiseren, maar hoewel dat een mooi initiatief is, is het ziekenhuis voor een dagje uit niet de meest ideale locatie. Museum aan de A krijgt er misschien pas in 2030 een. Dat in Groningen zo’n voorziening ontbreekt, is in strijd met artikel 19 van het VN-verdrag, waarin staat dat iedereen recht heeft op volledige participatie. Laten we in Groningen hierin een voorlopersrol innemen.”

Zoektocht naar geschikte locaties

Tijdens een raadscommissievergadering wilde Annemiek Lourens-De Jager (D66) weten op welke termijn zo’n voorziening aangelegd kan worden. Robin Twickler (Volt) vroeg zich af wat er praktisch nodig is: “Hoeveel ruimte vraagt dit en aan hoeveel locaties in Groningen moeten we denken?” Volgens Luijkx staan de exacte specificaties voor hoe een dergelijke ruimte eruit moet zien in de landelijke richtlijnen. “Aantallen zijn lastig te noemen, maar Forum Groningen zou bijvoorbeeld een prachtige locatie zijn. Dat bevindt zich op een hele mooie plek in de binnenstad.”

Wethouder Mirjam Wijnja (PRO) van Stadsbeheer benadrukt dat de komst van de ruimtes vaststaat. “Die gaan er komen. Of we er trots op moeten zijn, weet ik niet, maar ergens rond 2030 krijgt Museum aan de A in ieder geval een Changing Place. Wij gaan daar als gemeente werk van maken. Maar de vraag is: ga je voor de meest ideale situatie of ben je blij dat ze er überhaupt komen? Ik begrijp namelijk de argumenten over het UMCG, maar het is heel goed dat zij als ziekenhuis hier stappen gaan zetten. Wat er exact nodig is om zo’n plek in bijvoorbeeld het Forum te realiseren, durf ik nu nog niet te zeggen.”

Wijnja voegt toe dat de gemeente werkt aan een nieuwe actieagenda voor openbare toiletten. “We willen de toegankelijkheid en het aantal openbare toiletten de komende jaren stapsgewijs vergroten. Dit vraagstuk nemen we daarin mee.”