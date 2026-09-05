Platform GRAS betreurt sloop woningen Parkweg: “Lat ligt hoog, schrijf een prijsvraag uit”

De geplande sloop van acht woningen aan de Parkweg wordt betreurd door Platform GRAS. Tegelijkertijd biedt het de gemeente ook de kans om te laten zien wat ze waard is, waarbij het uitschrijven van een prijsvraag volgens de organisatie kan helpen. Dat stelt Peter Michiel Schaap, directeur van het architectuurcentrum. Volgens hem gaat er met de sloop van het markante hoekpand een bijzonder stukje Groningse bouwhistorie verloren.

Afgelopen week werd bekend dat de gemeente ruim 6,2 miljoen euro uittrekt voor de sloop van Parkweg 75 tot en met 89b. De sloop is nodig om de Rivierenbuurt en het nieuwe Spoorkwartier beter te verbinden met de zuidzijde van het Hoofdstation en het aan te leggen Tulaplein.

Berlage-geschiedenis

Volgens de directeur van Platform GRAS sneuvelt er met de sloop van dit specifieke blok een zeldzaam stukje Stad. Het pand uit circa 1937, ontworpen door de Groninger architect Johannes Prummel, is volgens Schaap een van de weinige plekken die nagenoeg geheel volgens de uitgangspunten van het beroemde stedenbouwkundige plan van Berlage en Schut uit 1932 zijn gerealiseerd.

“Het blijft pijn doen dat precies het hoogste stuk van het blok sneuvelt”, schrijft Schaap op zijn sociale mediapagina. “Juist dit deel laat goed zien hoe de vooroorlogse stad er op heel veel meer plekken had kunnen uitzien. Niet die ‘provinciale’ drie bouwlagen die dominant zijn in buurten als de Korrewegwijk en Helpman, maar vier tot vijf lagen op plekken waar Berlage een markant stedenbouwkundig accent wenselijk vond, zoals op de hoek van de Parkweg en de Rijnstraat waar twee straten elkaar ontmoetten.”

Doekje voor het bloeden

Hoewel Schaap de onderliggende motieven voor de sloop begrijpt en ook “hout vindt snijden”, vraagt hij zich af of behoud of aanpassing van het bestaande pand vanuit cultuurhistorisch oogpunt niet beter was geweest. Hij noemt het een doekje voor het bloeden dat de sloopplannen de afgelopen tijd zijn ingeperkt: aanvankelijk zou het hele blok verdwijnen, later elf panden, en nu blijft de sloop beperkt tot acht woningen. Hierdoor blijven de nummers 69 tot en met 73a behouden.

Lat ligt “bijzonder hoog”

Op sociale media spreken veel inwoners hun vrees uit voor ‘karakterloze nieuwbouw’ op de vrijgekomen plek. Schaap verwacht dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar benadrukt wel dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft: “Men weet binnen de burelen van de gemeente dondersgoed wat er nu gesloopt wordt. De lat voor de geplande ‘nieuwe hoeken’ van deze kruising ligt daardoor automatisch bijzonder hoog.”

Platform GRAS geeft de gemeente dan ook een ‘gratis tip’ mee voor de herbouw: schrijf een halfopen architectuurprijsvraag uit. “Zorg voor een hele goede analyse van het Berlageplan en de rijke baksteenarchitectuur in de Rivierenbuurt. Mik op bureaus die daar een overtuigende, eigentijdse interpretatie van kunnen geven en kies puur op kwaliteit. Niets meer en niets minder.”

Verslaggever Ecco van Oosterhout sprak afgelopen week met wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen: