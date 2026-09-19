PKC’83 verliest opnieuw en heeft mislukte seizoensstart

PKC’83-Workum eindigde in een deceptie voor de thuisclub (foto Martijn Minnema)

Het uit de vierde divisie gedegradeerde PKC’83 heeft titelaspiraties maar staat na twee duels nog op nul punten. Vanmiddag werd op eigen veld met 2-3 van promovendus Workum verloren. De winnende treffer viel in blessuretijd.

Na de nederlaag van vorige week lag er zo vroeg in het seizoen al druk op de wedstrijd tegen Workum. De Friese promovendus zal handhaving als doelstelling hebben, geen club waar je thuis van mag verliezen als je om promotie wil spelen. De start van PKC was dramatisch, na twee minuten kopte Dennis de Jong uit een hoekschop de 0-1 binnen. Workum was lange tijd niets minder tegen een zoekend PKC. Eerste keer dat PKC dichtbij de 1-1 kwam was na een half uur toen Justin Mulder naast schoot. In de slotfase van de eerste helft werd PKC’83 wel dreigender en waren Rob Schokker en Djairo Fik dichtbij de 1-1.

Na de matige eerste helft van PKC’83 was de start van de tweede helft plotseling zeer sterk. Al na anderhalve minuut was het raak toen Rob Schokker een voorzet van Sem Rozema bij de tweede paal in het open doel kopte. Zes minuten later stak Justin Mulder Noël Buurma weg en die scoorde met een fraaie diagonale stift de 2-1.

Twee minuten later volgde het meest omstreden moment van de wedstrijd. Van net binnen de zestien schoot Workum hoog over maar de scheidsrechter had een overtreding op de Workum schutter gezien en floot tot grote frustratie van alles wat PKC is voor een strafschop. Ruben Ybema bleef in alle tumult rustig en benutte de penalty, 2-2.

Een minuut later kopte Rob Schokker de bal in kansrijke positie net over en verzuimde daar Workum een mokerslag uit te delen. Het spel van PKC werd er vervolgens niet beter op en het moest bij uitvallen van Workum zelfs oppassen dat het niet op achterstand kwam te staan. Grote mogelijkheden bleven uit voor PKC. Goeie spelers, maar nog geen team, het oogde teveel als los zand bij PKC.

Terwijl PKC’83 nog de hoop had het optische veldoverwicht te belonen met een winnende treffer sloeg het noodlot toe. Drie minuten in blessuretijd was het Niels de Jong die Workum op 2-3 zette waardoor PKC zelfs met lege handen achter bleef en de Friezen jubelend van het veld gingen.

Behalve het spel geeft ook de nieuwe speaker stof tot nadenken. Zijn veel te emotionele optreden was ronduit beschamend. Na de 2-2 en de 2-3 de scheidsrechter cynisch bedanken is not done, maar na het laatste fluitsignaal “scheidsrechter schaam je, schaam je, schaam je” roepen is ronduit beschamend en voor PKC’83 bijzonder gênant.

PKC trainer Joop Gall was na afloop realistisch, hij vond dat zijn team slap begon waardoor je een verdedigend ingestelde tegenstander in het zadel helpt met de vroege 0-1. In het vervolg miste Gall slimheid bij zijn spelers die niet goed met de omstandigheden (glad veld, stevige wind) omgingen.

De 2-3 had voorkomen kunnen worden door de restverdediging beter voor elkaar te hebben vond Gall. De 2-2 zag hij als een arbitrale dwaling, daar was niks aan de hand en Gall zei dat ze zelfs bij Workum verrast waren dat de bal op de stip ging. Gall hoopt er volgende week weer wat spelers bij te krijgen die nu met blessures langs de kant stonden. PKC’83 heeft een brede selectie maar miste vanmiddag 5 a 6 potentiële basisspelers.

Voor PKC’83 staat volgende week Broekster Boys uit op het programma. Een traditioneel pittige wedstrijd.

PKC’83-Workum (0-1) 2-3

3’ 0-1 Dennis de Jong; 48’ 1-1 Rob Schokker; 53’ 2-1 Noël Buurma; 55’ 2-2 Ruben Ybema (penalty); 93’ 2-3 Niels de Jong

Toeschouwers 125