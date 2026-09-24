Pieter Busman maakt video’s over buitenbeentjes

Een vrouw die weer de catwalk op wil, iemand die gezelschap zoekt bij een pop en een man die verliefd is op fietsen: in de online serie Pieters Buren portretteert de Groningse videomaker Pieter Busman mensen die zich niet altijd begrepen voelen. Eenzaamheid en de behoefte om gezien te worden keren vaak terug in zijn video’s die te zien zijn op TikTok en Instagram.

Busman werd landelijk bekend met zijn video’s over zijn (toenmalige) buurvrouw Roos. Voor een documentaire die hij over haar maakte won hij in 2024 zelfs een prijs tijdens The Best Social Awards.

En dat terwijl hun eerste ontmoeting nogal stroef verliep. Roos zette zijn voortuin vol spullen en probeerde die aan hem te geven. Busman wees haar af, maar ging later toch bij haar op de koffie. “Ik had eigenlijk een oordeel over haar. Maar achter de voordeur kwam ik erachter wie ze echt was”, vertelt hij. Volgens Busman zocht Roos naar liefde en vriendschap, maar vond ze het moeilijk om dat te laten zien.

In de serie die Pieter nu maakt genaamd ‘Pieters Buren’ volgt hij mensen met grote en kleine dromen. Zelf herkent hij hun verlangen naar contact. Als kind voelde hij zich eenzaam en had hij het gevoel er niet helemaal bij te horen. “De mensen die ik volg vertellen eigenlijk een stukje van mijn verhaal.”

Dat gevoel van eenzaamheid ligt voor Busman inmiddels achter hem, maar het onderwerp blijft hem bezighouden. Volgens hem hoeft contact maken niet ingewikkeld te zijn. “Je hoeft niet beste vrienden met iemand te worden, maar een klein praatje maken en oprecht een vraag stellen kan soms meer betekenen dan je denkt.” Met zijn video’s hoopt Busman dat kijkers anders naar mensen kijken. “Roos lijkt meer op ons dan we denken. We zijn allemaal op zoek naar liefde en erkenning.”