Patrijspoort in Lewenborg bestaat vijftig jaar: “Mensen doen hier echt hun best om te verbinden”

Foto: Google Maps

De Patrijspoort in de wijk Lewenborg bestaat vijftig jaar. Dat wordt zondag gezamenlijk gevierd met de onthulling van een bijzonder kunstwerk. Het geheim volgens organisator Juul Baller? Dat ondanks dat het een grote straat is, bewoners hun best doen om te verbinden.

Juul, een straat die vijftig jaar bestaat…

“We denken vrij zeker te weten dat de straat vijftig jaar bestaat. We hebben de hand weten te leggen op een blokkenschema waarop staat aangegeven hoe de straat gebouwd is. Rond 1976 is men achteraan bij Het Want begonnen met de bouw van de eerste huizen. Het gaat om de hogere nummers in de straat. Langzaam is men vervolgens naar voren gaan werken. Dat hebben ze eigenlijk heel slim gedaan, want de straat heeft maar één ingang. Ondanks dat het voor mijn tijd is geweest, weten we vrij zeker dat het zo gegaan is omdat er hier in de straat nog altijd bewoners van het eerste uur wonen.”

En jullie dachten: vijftig jaar, dat moet gevierd worden?

“Dat klopt. En voor de duidelijkheid: niet alleen ik vond dat, maar een groep bewoners in de straat heeft zich hier voor ingezet. In de straat hebben we verschillende speeltuintjes. Bij de grootste speeltuin staan zes garageboxen. En zo is het idee ontstaan om hier een mooi streetartkunstwerk op aan te gaan brengen. Het vrolijkt de straat op, het geeft een mooie herinnering aan de vijftig jaar en het beschermt tegen graffiti.”

Hoe is dit kunstwerk gemaakt?

“In de straat woont kunstenaar Emil Thomese. Samen met negen kinderen uit de straat is er een ontwerp gemaakt. Voor het op de garageboxen aangebracht kon worden is eerst het stucwerk door een metselaar onder handen genomen. Na vijftig jaar kon het wel een opknapbeurt gebruiken. Vervolgens is er witte verf aangebracht die als achtergrond dient. Vervolgens is met andere kleuren verf het kunstwerk aangebracht, waarbij de laatste lagen met verf uit spuitbussen is aangebracht.”

Nu hebben we het afgelopen jaar veel geschreven over een muurschildering in de Vechtstraat die aanvankelijk met toestemming van de gemeente toch illegaal bleek te zijn. Jullie zullen dat vast heel goed gecheckt hebben?

“Haha, jazeker. We hebben uiteraard toestemming van de gemeente. Dit staat ook zwart op wit. In het proces hebben we de ontwerpen ook aan de gemeente voorgelegd. Daar kwamen hele positieve reacties op. Wel was het verzoek om de wat fellere kleuren wat minder fel te maken. En ook moesten bepaalde beestjes wat vrolijker gaan kijken. Maar voor de rest voorzien we geen problemen. We hebben het ook over garageboxen hè? We hebben het voor zover wij weten niet over een bouwwerk uit de middeleeuwen.”

Hoe gaat het programma er vandaag uitzien?

“Het gaat officieel onthuld worden door kinderburgemeester Lotta. Zij is onlangs geïnstalleerd als de nieuwe kinderburgemeester, en daarmee is dit één van haar eerste plichtplegingen. Ook aanwezig is onze wijkdichter Ronald Ypema, die tegelijkertijd ook woordkunstenaar is. Voor het gemak combineren we de festiviteiten met de Nationale Burendag die dit weekend plaatsvindt. Zo hebben we in de middag een barbecue. We bleken nog een waardebon van 150 euro te hebben liggen die we konden besteden bij de slager. Hier stond geen einddatum op. Hierdoor hebben we een barbecue kunnen huren en vlees aan kunnen schaffen. Ook nemen bewoners zelf lekkernijen mee. Daardoor ontstaat er hopelijk een middag waarbij het gezellig gaat worden en straatbewoners elkaar nog beter leren kennen. Voor de kinderen hebben we springkussens staan en om het extra feestelijk te maken hebben we gisteren alvast vlaggetjes opgehangen in de straat.”

Kun je ook iets vertellen over het ontwerp van de schildering?

“Dat is geheim. Dit gaat straks onthuld worden. Ik heb al een beetje verklapt dat het met beestjes te maken heeft. Het thema heeft niet met vijftig jaar Patrijspoort te maken, hoewel er wel land en zee in voorkomt. Wat ik wel kan zeggen is dat het heel mooi is geworden. Voor iedereen die nieuwsgierig is geworden, kom de komende dagen gerust eens langs.”

De Patrijspoort: hoe zou je de straat omschrijven?

“Het is een relatief grote straat met zo’n 144 huisnummers. Laat er per woning gemiddeld twee personen wonen: in sommige woningen wonen meer mensen, maar er zijn ook woningen waar weduwen of gescheiden mensen wonen of inwoners die nooit de liefde van hun leven hebben kunnen vinden. In de straat hebben we twee appgroepen. Niet alle huishoudens zijn hier actief in. In de ene appgroep worden activiteiten georganiseerd zoals wandelingen die regelmatig plaatsvinden. De andere appgroep is een soort vrijmarkt. Als je iets hebt, wat je niet meer gebruikt, dan kun je dat in deze groep aanbieden. Dat is super leuk, want daardoor leer je inwoners kennen. Zelf bood ik onlangs een bureaustoel aan: binnen een kwartier was de stoel al opgehaald. Daarnaast gebeuren er in de straat mooie dingen: er wordt één keer in de week zuurdesembrood gebakken, er wordt bier gebrouwen en er worden bonbons gemaakt.”

Je spreekt heel gepassioneerd over de straat…

“Absoluut. Ik denk dat we nu een jaar of vijf actief meedoen aan de Nationale Burendag. En het laatste jaar organiseren we dus activiteiten zoals wandelingen. Wat ik al zei, het gaat om een grote straat, dus je zult nooit alle bewoners actief krijgen. Dat hoeft ook niet. Wat we de laatste jaren wel zien is dat de straat verjongt: oudere inwoners vertrekken en jonge mensen komen er voor in de plaats. Dat is overigens prima. Je wilt ook geen seniorenstraat worden. En van deze jongere inwoners zijn er overigens ook weer genoeg die actief meedoen aan de activiteiten.”

Nu heb ik begrepen dat het feestje vandaag ook jouw afscheidsfeestje is?

“Dat klopt. Na 41 jaar ga ik de stad verlaten. Ik ga verhuizen naar Zutphen waar ik bij mijn vriendin ga wonen. Dus dit feestje is ook een beetje mijn afscheidsfeestje. Maar dat geeft niet. Zo gaan zulke dingen.”

Wanneer ben jij vandaag tevreden?

“Ik ben tevreden als alle andere mensen ook tevreden zijn. Het belooft vandaag mooi weer te worden, dus dat is sowieso al een cadeautje. En als ik andere mensen vandaag met een glimlach rond zie lopen, dan is het voor mij ook geslaagd. Het hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn.”